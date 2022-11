Le frère de Scarlette Douglas révèle le côté secret de la star de I’m A Celeb qui pourrait lui faire exploser le camp

Stuart, le frère de la star de I’M A Celebrity Scarlette Douglas lui a révélé un “côté secret” qui pourrait la faire s’effondrer dans le camp.

La star de la télévision, 35 ans, est entrée dans la jungle aux côtés d’autres visages célèbres et se débrouille avec du riz et des haricots dans la jungle australienne.

itv

Le frère de Scarlette lui a révélé un côté secret qui pourrait la faire s'effondrer dans le camp

Stuart a révélé que Scarlette pouvait avoir "la faim" et s'inquiète de sa réaction dans le camp lorsque les rations sont faibles

Mais le frère de Scarlettes, qui la connaît mieux que quiconque, a révélé qu’elle peut être un peu anxieuse en matière de nourriture, donc il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’elle ne s’effondre dans le camp.

Le couple a un lien étroit et montre des familles avec un certain budget transformant leurs maisons en belles demeures sur la série qu’ils co-présentent.

Stuart, qui apparaît aux côtés de sa sœur dans l’émission télévisée à succès La pire maison dans la rue, a expliqué ce qu’il pense que sa sœur fera dans la jungle, et il y a une chose qui l’inquiète.

Stuart a révélé que Scarlett avait “la faim” et lui disait parfois quand elle mourait de faim, cela pourrait donc être un problème lorsque les rations sont faibles dans le camp.

Il a dit qu’il s’inquiétait de la réaction de Scarlette en cas de pénurie de nourriture dans le camp, car elle est connue pour être de mauvaise humeur à cause de la faim.

Stuart a partagé: “Scarlette peut avoir faim. Pendant que nous tournions Worst House, il y a eu des moments où elle a eu faim et m’a grondé plusieurs fois.

Cela vient après qu’il a été révélé que Scarlette ne serait pas informée de la maladie en phase terminale de son ancienne co-star Jonnie Irwin dans la jungle.

On pense que la star de 35 ans savait que son copain A Place In The Sun était malade mais pas à quel point.





Selon les règles de l’émission ITV, les candidats ne sont pas autorisés à accéder au monde extérieur, sauf dans de très rares circonstances.

Il a été révélé que Scarlette a mis en sac un nouveau spectacle qui commence lundi.

La star sera à la tête de la nouvelle émission HGTV My Dream Derelict Home In The Sun à partir de lundi soir.

Stuart dit que Scarlette ne gérera pas bien la pénurie de nourriture dans le camp