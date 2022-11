Le frère de Scarlette Douglas dit qu’elle serait une incroyable chef de camp I’m A Celebrity, parce qu’elle est tellement autoritaire

Le frère de SCARLETTE Douglas dit qu’elle serait une chef de camp incroyable, parce qu’elle est tellement autoritaire.

Stuart, avec qui elle présente Worst House On The Street sur Channel 4, a ajouté qu’elle avait “sorti le répertoire complet” jusqu’à présent.

TVI

Le frère de Scarlette, Stuart, a parlé de sa sœur alors qu’il arrivait aux antipodes pour la soutenir[/caption] Créatif sous les feux de la rampe

Stuart dit qu’il pense que sa sœur serait une chef de camp incroyable car elle est tellement autoritaire[/caption]

En atterrissant à l’aéroport de Brisbane jeudi, il a déclaré: “Scarlette se porte très bien. En tant que famille, nous sommes tous très fiers. Je pense qu’elle va très bien. Elle est elle-même comme la chose la plus importante.

« Vous l’avez vue faire sa langue des signes. Vous l’avez vue danser. Vous avez vu qu’elle raconte des blagues.

“Alors oui, elle sort le répertoire complet.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que sa sœur pouvait faire un bon chef de camp, il a ri : « Ouais ! Elle me dirige assez.

“Je pense qu’elle est juste et qu’elle est honnête. Et je sais qu’elle veut que tout le monde soit heureux.

“Donc, si c’est ce que vous pouvez apporter au chef de camp, elle serait formidable.

« Je pense qu’elle est assez spontanée. Donc, selon la façon dont le camp est, détermine ce qu’elle fait.





“Comme tout dans la vie. Vous réagissez à votre environnement et je pense que c’est ce qu’elle fait.

Jusqu’à présent, dans le camp, Scarlette a frotté Boy George dans le mauvais sens, mais n’a pas été en mesure de s’impliquer dans trop d’essais après que Matt Hancock a été élu pour en entreprendre six de suite.

Stuart a déclaré: «Je veux la voir faire des tas d’essais. Je veux qu’elle ait cette expérience.

“Je veux qu’elle l’accepte vraiment et qu’elle en fasse partie, et pour ce faire, vous devez faire des essais.

“J’étais un peu inquiet que Matt Hancock fasse tous les essais.

« Mais maintenant, je pense que le public a commencé à changer cela. Ouais, j’adorerais la voir faire un essai.

Scarlette Douglas est une présentatrice de télévision et experte en immobilier, connue pour A Place In The Sun et Flipping Fast.

Bien qu’elle ait passé une grande partie de sa carrière dans l’industrie du divertissement, elle a en fait commencé comme footballeuse.

Inspirée par ses frères aînés et leur amour du jeu, Scarlette a brièvement joué pour Arsenal lorsqu’elle était enfant.

Instagram/@scarandstu

Stuart et Scarlette présentent tous deux la pire maison de Channel 4 dans la rue[/caption] Rex