Le frère de Robert F Kennedy Jr. a le cœur brisé par le soutien de Trump

Max Kennedy, le frère de Robert F Kennedy Jra imploré le public d’ignorer la décision de son frère de se retirer de l’élection présidentielle de 2024 et de soutenir la campagne de Donald Trump pour revenir à la Maison Blanche.

Dans éditorial Pour le Los Angeles Time, Max Kennedy a déclaré que « Trump était exactement le genre d’intimidateur arrogant et prétentieux » auquel son père, l’ancien sénateur et procureur général américain Robert F Kennedy, s’était opposé avant d’être assassiné en 1967 alors qu’il poursuivait la nomination présidentielle démocrate.

Max Kennedy avait prédit que son père aurait admiré la candidate démocrate à l’élection de novembre, la vice-présidente Kamala Harris, parce qu’elle était également une ancienne procureure.

« Sa carrière, comme la sienne, a été axée sur la décence, la dignité, l’égalité, la démocratie et la justice pour tous », a écrit Max Kennedy.

« Je suis navré que mon frère Bobby ait soutenu Donald Trump », ajoute l’article. « Robert F. Kennedy a consacré sa vie à promouvoir la sécurité et le bonheur du peuple américain. »

Robert F Kennedy Jr a annoncé jeudi la suspension de sa campagne présidentielle indépendante. Il est apparu peu après aux côtés de Trump lors d’un rassemblement politique en Arizona où il a officiellement soutenu l’ancien président, qui a décroché la nomination républicaine malgré sa condamnation pour 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux pour dissimuler des paiements en argent comptant à l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels, entre autres problèmes juridiques.

Kennedy a déclaré qu’il comptait retirer son nom du bulletin de vote pour l’élection présidentielle de 2024 dans les États clés afin d’augmenter les chances de Trump de reprendre le Bureau ovale. Mais Kennedy a déclaré qu’il resterait sur le bulletin de vote dans d’autres États qui ne devraient pas décider de l’issue de la course à la présidence.

La candidature de Kennedy à la présidence et son soutien ultérieur à Trump ont suscité de vives critiques de la part du reste de sa famille. Et, avant sa suspension, sa campagne était pleine de controverses, notamment une allégation d’agression sexuelle portée contre lui par un ancien membre de son équipe et la prolifération de nombreuses théories du complot sur la sécurité des vaccins, le Covid 19, l’Internet sans fil, les attentats terroristes du 11 septembre et les antidépresseurs.

Max Kennedy, avocat, est plus jeune que son frère, ancien candidat à la présidence. Il est le neuvième enfant de Robert F. Kennedy et d’Ethel Kennedy, et il était le neveu de John F. Kennedy, qui était président lorsqu’il fut assassiné en 1963.

Il a qualifié d’« inconcevable » le soutien de son frère à Trump, soulignant qu’il avait proposé à Harris son soutien en échange d’un poste dans son administration si elle gagnait. Mais Max Kennedy a déclaré que son frère n’avait reçu aucune réponse du camp de Harris et avait proposé avec succès le même accord à Trump.

« C’est d’autant plus tragique que notre frère porte le nom de Robert F. Kennedy Jr., ce qui signifie un héritage spécial dans un héritage », a écrit Max Kennedy, expliquant que le bilan de son père contrastait fortement avec celui de Trump en matière d’antiracisme, d’immigration, d’État de droit, d’environnement et de contrôle des armes à feu. Max Kennedy a déclaré qu’il en était de même en ce qui concerne la vérité et la démocratie, faisant apparemment allusion aux mensonges de Trump selon lesquels il aurait été privé de sa victoire à la présidentielle de 2020 par des fraudeurs électoraux, ce qui a poussé ses partisans à lancer l’attaque meurtrière du Capitole américain début janvier 2021.

« J’aime Bobby. Mais je déteste ce qu’il fait à notre pays », a écrit Max Kennedy. « C’est pire que la déception. Nous sommes en deuil.

« Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais imaginé que je serais motivé à écrire quelque chose de cette nature. C’est le cœur lourd que je demande aujourd’hui à mes compatriotes américains de faire ce qui honorera le plus notre père : ignorer Bobby et soutenir la vice-présidente Kamala Harris et le programme démocrate. C’est ce qu’il y a de mieux pour notre pays. »