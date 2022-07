Le frère de Ricky Martin le défend contre les allégations d’inceste

Le frère de Ricky Martin prend sa défense après que de sérieuses allégations lui aient été faites.

À la suite d’allégations selon lesquelles Martin était engagé dans une relation incestueuse avec son neveu de 21 ans, son frère, Eric Martin, le défend, soutenant l’affirmation de son frère selon laquelle leur neveu est profondément troublé.

Selon des rapports de TMZ, Eric s’est rendu sur les réseaux sociaux cette semaine pour exprimer ses griefs concernant l’affaire qui se déroule à Porto Rico, affirmant que ce n’est pas parce que quelqu’un prend une ordonnance de protection en vertu de cette loi que la victime présumée dit la vérité. Il veut s’assurer que tous les faits de ces allégations sont correctement vérifiés avant que les gens ne supposent le pire de Ricky.

Le frère de Martin insiste sur le fait qu’il est du côté de la justice et de la vérité, mais il défend clairement Ricky et jette le doute sur leur neveu, Dennis Yadiel Sanchez, 21 ans. Il poursuit en disant que si les allégations sont vraies, la réponse de la société devrait être la réhabilitation et non le châtiment.