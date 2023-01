Le frère de Rakhi Sawant, Rakesh, RÉAGIT à son certificat de mariage et à son changement de nom en Fatima après son mariage avec Adil Khan Durrani

Le visage de la télévision populaire Rakhi Sawant a récemment choqué tout le monde alors qu’elle s’est secrètement mariée à son petit ami de longue date Adil Durrani en juillet de l’année dernière. L’actrice a confirmé la nouvelle de son mariage après que des photos des deux au bureau du registraire soient devenues virales. Sur les photos, Rakhi et Adil ont été vus portant des guirlandes autour du cou et ont été vus tenant leurs certificats de mariage dans leurs mains. Cependant, il y avait des rapports qui indiquaient que Rakhi avait même changé son nom en Fatima.

Récemment, le frère de Rakhi, Rakesh, a finalement rompu son silence sur le mariage de sa sœur avec Adil et a également renversé des fèves sur son changement de nom. Dans une interview avec Zoom, Rakesh a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une telle chose et a déclaré que c’était une affaire personnelle entre mari et femme. Il a même dit que si Rakhi avait fait une telle chose, alors elle devait y avoir réfléchi avant de franchir le pas.

Un regard sur le certificat de mariage de Rakhi et Adil –

Le certificat de mariage de Rakhi et Adil est devenu viral sur les réseaux sociaux et il a répertorié le marié comme Adil Durrani et la mariée comme Rakhi Sawant Fatima. En plus de leurs photos, il y avait leurs empreintes de pouce et leurs signatures sur les certificats. Le certificat de mariage était daté du 29 mai 2022 et non de juillet. Après cela, plusieurs pensaient que Rakhi s’était convertie à l’islam ou avait changé son nom de famille en Fatima après son mariage avec Adil.

Plus tôt, Rakhi a rompu son silence sur son mariage et a déclaré qu’ils avaient eu leur cérémonie de nikah et leur mariage à la cour en juillet de l’année dernière. Elle a même révélé qu’Adil l’avait empêchée de révéler à peu près la même chose et qu’elle avait dû rester muette pendant sept mois. Rakhi a même partagé des photos de son mariage et a écrit: “Enfin, je suis heureuse, tellement excitée et je me suis mariée, mon amour est pour toujours un amour inconditionnel pour toi Adil”.

Rakhi a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss Marathi saison 4 et est sorti de la série avec Rs. 9 millions. Elle était auparavant mariée à Ritesh Sharma, mais les deux se sont séparés après s’être accusés.