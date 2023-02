Le frère de Rakhi Sawant affirme: “Adil Khan la frappait, lui lançait du verre” [Watch Video]

Rakhi Sawant a porté plainte à la police contre son mari : Rakhi Sawant a déposé une plainte auprès de la police contre son mari Adil Khan Durrani pour l’avoir prétendument frappée et volé de l’argent et des bijoux dans son appartement. Adil a été arrêté par la police de Mumbai. Rakhi s’est effondré devant le poste de police après avoir porté plainte. Son frère, Rakesh Sawant, a accusé Adil d’avoir tenté d’assassiner Rakhi et d’avoir tenté de la tuer plusieurs fois pour lui enlever sa richesse. Rakesh affirme qu’il a pris conscience du comportement d’Adil après la mort de leur mère. L’incident a fait grand bruit dans les médias et fait l’objet d’une enquête policière. Regarde des vidéos.