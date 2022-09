Le frère de Pogba traduit en justice pour des allégations d’extorsion

Des informations en provenance de France indiquent que Mathias Pogba a déjà été traduit devant un juge

Le frère de la star du football français Paul Pogba, Mathias, a déjà été traduit en justice pour avoir tenté d’extorquer de l’argent au milieu de terrain de la Juventus, selon un rapport du média français RMC Sport.

Le média indique que Mathias Pogba devait être transféré vendredi devant un tribunal de Paris, après la levée de sa garde à vue.

Mardi et mercredi de cette semaine, Mathias Pogba, qui se serait rendu, et quatre autres personnes ont été interpellés par les autorités locales.

Mathias a été arrêté suite aux affirmations de Paul Pogba selon lesquelles son frère et ses amis d’enfance auraient tenté de lui extorquer de l’argent.

Franceinfo a rapporté qu’il y avait une demande de 13 millions d’euros (13 millions de dollars) pour “service de protection” rendu sur une période de 13 ans depuis que l’ancienne star de Manchester United est devenue professionnelle.

Les menaces auraient été exécutées en mars alors que Paul Pogba était en service international pour Les Bleus.

Dans le but de gagner du temps et le silence du gang, il leur aurait versé 100 000 € (100 000 $), mais a ensuite porté l’affaire devant la police lorsque les menaces ont continué.

Mathias Pogba a soutenu par l’intermédiaire de son avocat, Richard Arbib, qu’il est un « parfait inconnu » à toute prétendue tentative d’extorsion contre son frère, qui n’est devenue publique que lorsque Mathias a publié une vidéo menaçant de faire “grandes révélations” à propos de Paul, de son avocat, de l’agent Rafaela Pimenta et de la sensation du Paris Saint Germain Kylian Mbappe.

Cela a incité Paul à publier une déclaration affirmant avoir été victime d’une tentative d’extorsion, à laquelle Mathias a répondu en suggérant que son frère avait utilisé la sorcellerie pour blesser son coéquipier français Mbappe.

Paul aurait admis avoir utilisé la sorcellerie, mais uniquement dans le but de ne pas se blesser mais de ne pas blesser Mbappe.

Si tel est le cas, alors la tentative de sorcellerie a apparemment échoué, car Paul Pogba est actuellement écarté par une blessure au genou et est jusqu’à présent incapable de faire ses débuts à la Juventus, qu’il a rejoint pour la deuxième fois sur un transfert gratuit de Manchester. Unis cet été.

La blessure nécessitera une intervention chirurgicale et menace de l’empêcher de rejoindre la France en novembre pour défendre le titre de Coupe du monde qu’ils ont remporté en Russie il y a quatre ans. Mais Pogba a au moins reçu le soutien de Mbappe, qui a exprimé sa volonté de mettre la débâcle derrière eux pour le bien de l’équipe nationale.

Des médias tels que L’Equipe affirment que si le conflit s’était intensifié, l’entraîneur Didier Deschamps aurait finalement dû décider lequel des deux monterait à bord de l’avion pour le Qatar pour la Coupe du monde.

Maintenant que Mbappe a enterré la hache de guerre, Pogba n’a plus que ses problèmes familiaux et ses blessures à résoudre avant le match d’ouverture du tournoi de la France contre l’Australie dans le groupe D le 22 novembre.

Avant cela, la France affrontera l’Autriche et le Danemark la semaine prochaine en UEFA Nations League.