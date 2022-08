Le frère de Pogba revendique la “sorcellerie de Mbappe” (VIDEO)

Mathias Pogba a fait les allégations explosives dans un fil Twitter

Le frère de la superstar du football Paul Pogba, Mathias Pogba, s’est lancé dans une diatribe Twitter accusant le meneur de jeu d’avoir recours à la sorcellerie pour jeter un sort à son coéquipier de France Kylian Mbappe.

L’ancien meneur de jeu de Manchester United Pogba, qui est revenu à la Juventus cet été, a été contraint de publier une déclaration ce week-end après que Mathias ait enregistré et publié des clips menaçants en français, anglais, italien et espagnol où il affirmait qu’il ferait “grandes révélations” à propos de Paul et de son agent brésilien, Rafaela Pimenta.

Aux côtés de sa mère Yeo Moriba et Pimenta, Paul Pogba a déclaré que les vidéos de Mathias étaient “malheureusement pas de surprise.”

“Ils s’ajoutent aux menaces et tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba”, la déclaration a ajouté, en plus de détailler comment le “organismes compétents” en Italie et en France ont été informés du drame il y a un mois et qu’aucun autre commentaire ne sera fait tant qu’une enquête est en cours.

Kylian, à présent tu comprends ? J’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu ! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi ! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) 28 août 2022

Des informations provenant de médias tels que l’AFP, qui s’est entretenue avec des sources proches de la famille Pogba, ont affirmé que le gang armé avait tenté d’extorquer 13 millions d’euros (12,9 millions de dollars) à Paul Pogba.

Partageant un autre rapport de France Info selon lequel Mathias avait utilisé la carte de crédit de Paul pour lui voler jusqu’à 200 000 € (199 000 $), Mathias a lancé une diatribe Twitter dimanche soir où il a commencé par dire que “ce que j’attendais est arrivé” chez son petit frère “finalement” commencer à montrer “son vrai visage”.

“Puisque c’est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui a sorti l’info, vous ne pouvez pas m’en vouloir”, Mathias a ajouté.

“Paul, tu voulais vraiment me faire taire complètement [and] mentir [to] envoie-moi en prison”, a déclaré Mathias dans une adresse directe à son frère.

“Je m’en doutais, maintenant c’est vrai. Ma version des faits s’est passée et contrairement à toi, j’ai de quoi prouver mes propos et tes mensonges. Je te le répète : mon frère, manipuler les gens c’est pas bien !”

“Ce n’est pas une question d’argent : tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir à cause de toi, tu m’as laissé au trou en fuyant et tu veux faire l’innocent [party].

“Quand tout sera dit, les gens verront qu’il n’y a pas de plus grand lâche, de plus grand traître et de plus grand hypocrite que vous sur cette terre”, Mathias a juré.

Puis, s’adressant à Mbappe, Mathias a demandé : « Kylian, tu comprends maintenant ?

“Je n’ai rien de négatif contre vous, mes mots sont pour votre [own] bon, tout est vrai et prouvé, le marabout est connu !” il a été dit, en référence à la figure religieuse traditionnelle d’Afrique de l’Ouest que Pogba aurait contactée pour jeter un sort sur la superstar du Paris Saint-Germain, dans des allégations que les enquêteurs seraient au courant.

“Désolé pour ce frère, un soi-disant musulman plongé dans la sorcellerie. Ce n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi !” Mathias a signé.

Avec Pogba actuellement blessé mais qui devrait bientôt revenir à l’action, c’est exactement ce genre de distraction dont Didier Deschamps et son camp français n’ont pas besoin avant la défense de leur titre de Coupe du monde à partir du 22 novembre contre l’Australie au Qatar.

À l’Euro 2020, les bagarres entre les joueurs des parents, notamment entre la mère d’Adrien Rabiot et celles de Pogba et Mbappe, ont atteint leur paroxysme après une défaite choc en huitièmes de finale contre la Suisse où Mbappe a raté le penalty décisif lors d’une fusillade.

Et en 2002, lors de la Coupe du monde Japon-Corée du Sud, une litanie de problèmes non aidés par de gros ego a fait imploser les Bleus en tant que champions en titre et n’a pas réussi à gagner un seul point en phase de groupes avant d’être renvoyé à la maison.