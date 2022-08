Le frère de Pogba menace de divulguer des “détails explosifs” sur l’as du football

Mathias Pogba a également promis de révéler des informations sur l’attaquant français Kylian Mbappe

Mathias Pogba, le frère du vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba, a promis de divulguer des informations préjudiciables sur Pogba et son coéquipier international français Kylian Mbappe dans une diatribe bizarre sur les réseaux sociaux.

Le frère aîné de l’ancienne star de Manchester United, 32 ans, qui a joué au football professionnel pour les équipes de ligue inférieure anglaise Wrexham et Crewe Alexandra, dit qu’il est au courant d’informations qui pourraient être extrêmement préjudiciables à Pogba, son agent et talisman du PSG. Mbappé.

Cependant, la représentation légale de Pogba a déclaré que les réclamations faisaient partie d’une tentative organisée d’extorquer de l’argent au footballeur.

“Le public français, anglais, italien et espagnol, c’est-à-dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses“, a déclaré Mathias Pogba dans le clip publié sur les réseaux sociaux.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Mathias Pogba (@mathiaspogbaofficial)

“Afin de prendre une décision éclairée s’il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public. S’il mérite sa place en équipe de France et l’honneur de disputer la Coupe du monde. S’il mérite d’être titulaire à la Juventus. S’il est une personne de confiance, que tout joueur mérite d’avoir à ses côtés.”

Il a également visé le nouvel agent de Pogba, Rafaela Pimenta, l’ex-partenaire commercial de son ancienne représentation Mino Raiola décédée plus tôt cette année, et s’est demandé si elle avait l’intégrité nécessaire requise pour le rôle, demandant rhétoriquement si elle “mérite de les représenter ».

La vidéo se poursuivait avec des affirmations sur Mbappe : «Je vous dirai des choses très importantes sur lui et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout pourrait être explosif et faire beaucoup de bruit.”

L’avocate de Paul Pogba, Yeo Moriba, qui est la mère des deux frères Pogba, a réagi aux allégations via une déclaration conjointe avec Pimenta dans laquelle ils ont précisé que les menaces étaient sans fondement et conçues pour extorquer de l’argent aux stars du football.

“Les récentes déclarations de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise“, ont-ils annoncé. “Elles s’ajoutent aux menaces et tentatives d’extorsion organisées à l’encontre de Paul Pogba.

“Les autorités compétentes en Italie et en France ont été informées il y a un mois et il n’y aura pas d’autres commentaires concernant l’enquête en cours.”

Mathias Pogba a récemment été libéré de l’équipe de France de la ligue inférieure de Belfort après avoir refusé de s’aligner pour son équipe de réserve, une décision qui a incité le président du club, Jean-Paul Simon, à faire une déclaration cinglante dans laquelle il a admis qu’il avait pris une mauvaise décision en signant Pogba. au club.

“On a fait un mauvais choix en signant Mathias Pogba,” il a dit.

“On pourrait dire qu’il n’était pas la bonne personne pour le poste. Disons que nous avons récemment choisi de nous séparer par consentement mutuel. J’assume l’entière responsabilité. Beaucoup de mauvaises décisions ont été prises cette saison, et je ne suis pas très content de ce que nous avons fait.”