Le frère de Pogba inculpé et détenu pour tentative d’extorsion

Mathias Pogba est désormais en garde à vue en France

Le frère de Paul Pogba, Mathias, a été inculpé et placé en garde à vue pour le complot présumé visant à extorquer de l’argent au milieu de terrain de la Juventus.

Selon des sources judiciaires interrogées par Reuters et l’AFP, quatre autres hommes font également l’objet d’une enquête formelle pour extorsion et association de malfaiteurs.

Lire la suite Le frère de Pogba traduit en justice pour des allégations d’extorsion

Par l’intermédiaire de son avocat Yassine Bouzrou, Mathias Pogba a clamé son innocence. “Nous allons contester cette décision” Bouzrou a révélé à la chaîne française BFMTV.

Mathias Pogba aurait reconnu être à l’origine de vidéos publiées sur les réseaux sociaux en français, italien, espagnol et anglais où il menaçait de faire “grandes révélations” à propos de son frère Paul Pogba, de son coéquipier français Kylian Mbappe et de l’agent et avocat de Paul Pogba, Rafael Pimenta.

Cela a incité Paul Pogba à publier une déclaration détaillant comment il avait été victime d’une prétendue tentative d’extorsion et de menaces d’un gang organisé impliquant Mathias Pogba et les amis d’enfance de Paul.

Le 16 juillet, Pogba a déposé une plainte auprès des procureurs de la ville italienne de Turin où la Juventus est basée et a affirmé qu’il était la cible d’un complot de chantage pour 13 millions d’euros (13 millions de dollars). Dans un rapport de Franceinfo, il a été dit que cet argent était réclamé pour des “services de protection” rendus au cours des 13 ans de carrière de Paul Pogba.

Dans la patrie des frères, les procureurs ont ouvert une enquête judiciaire qui a jusqu’à présent conduit à l’arrestation, l’inculpation et la détention de Mathias.

Peu de temps après que Paul Pogba ait publié sa déclaration, Mathias Pogba a affirmé avoir des preuves vidéo de l’embauche par Paul d’une personnalité religieuse ouest-africaine connue sous le nom de marabout pour conjurer un sort de sorcellerie sur Mbappe et voir la superstar du Paris Saint Germain blessée.

Cette preuve n’a pas été produite et Paul Pogba aurait admis avoir recours à la sorcellerie, mais uniquement pour se protéger des blessures plutôt que d’essayer de nuire aux autres.

Lire la suite Mbappe brise le silence dans le scandale de la “sorcellerie” de Pogba

Une rupture potentielle entre Paul Pogba et Mbappe menaçait de faire dérailler les plans de la France pour défendre avec succès son titre de Coupe du monde 2018 au Qatar plus tard cette année, mais Mbappe a publiquement purgé l’air et proposé de mettre la débâcle derrière eux pour le bien de Didier Deschamps. équipe.

Le contact de Pogba avec la sorcellerie n’a pas non plus réussi à le garder hors de la table d’opération. Depuis son retour à la Juventus pour la deuxième fois de sa carrière sur un transfert gratuit de Manchester United, il n’a pas encore fait ses débuts pour les géants de la Serie A, en raison d’un coup de genou reçu lors d’une tournée de pré-saison aux États-Unis.

Pogba fait face à une course contre la montre pour être prêt pour Qatar 2022 et le match d’ouverture de la France à la Coupe du monde contre l’Australie après avoir subi une intervention chirurgicale.