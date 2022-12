Le frère de Paul Whelan, un Canadien emprisonné en Russie, insiste sur la patience après la libération de Griner

Le frère jumeau d’un homme né à Ottawa actuellement détenu en Russie dit que sa famille est ravie que la star du basket-ball américain Brittney Griner soit rentrée chez elle et qu’ils attendent patiemment le même résultat.

“Chaque famille d’un détenu injustifié se sent bien pour un autre détenu injustifié qui rentre à la maison, de savoir qu’il est de retour avec ses proches”, a déclaré David Whelan, frère de Paul, à CBC News. “Nous espérons que ce sera finalement notre jour.”

Paul Whelan – un ancien marine américain qui détient la citoyenneté canadienne, américaine, britannique et irlandaise – est emprisonné en Russie depuis près de quatre ans pour espionnage. Il qualifie les accusations portées contre lui de “déchets”.

Griner, quant à elle, est une joueuse de la WNBA qui a été emprisonnée pendant près de 10 mois après que les autorités russes ont déclaré qu’elle transportait des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis – une décision que certains critiques qualifient de politique. Elle a été libérée jeudi lors d’un échange de prisonniers très médiatisé avec le célèbre marchand d’armes russe Viktor Bout et est revenue aux États-Unis tôt vendredi.

David Whelan dit que sa famille a été informée par la Maison Blanche avant l’échange de prisonniers que Griner rentrerait à la maison et que Paul ne le ferait pas, ce qui, selon lui, leur a permis de “traiter les informations en privé”.

David Whelan, de Newmarket, en Ontario, dit qu’il n’a pas parlé à son frère Paul depuis qu’il a été arrêté en russe pour espionnage. (Radio-Canada)

“Vous avez du bonheur pour une autre famille et de la tristesse pour la vôtre”, a déclaré Whelan, qui vit à Newmarket, en Ontario. “Et peut-être même la colère envers le Kremlin [for] continuant à faire subir à Paul cette injustice.”

Bill Richardson, ancien ambassadeur américain à l’ONU et négociateur qui a travaillé sur la libération de Griner et le cas de Paul Whelan, a déclaré à CBC News qu’il prévoyait que Whelan serait inclus avec Griner dans un échange de prisonniers deux contre deux, mais a déclaré le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne pas le faire à la “dernière minute”.

Il cite la détérioration des relations entre les États-Unis et la Russie comme une raison possible pour laquelle Whelan n’a pas été inclus dans l’accord – “Je pense que le président Poutine ne voulait pas donner [U.S. President Joe] Biden une victoire, le deux contre deux” – mais note que sa libération est une “priorité” et que les Russes négocient activement.

“J’étais triste que Paul Whelan ne fasse pas partie de cela”, a déclaré Richardson à propos de l’échange. “Cela fait quatre ans que j’essaie de trouver des formules pour récupérer Paul, mais il semble toujours qu’à la toute fin, il y a un barrage routier.”

REGARDER | Le voyage de Griner de la Russie aux États-Unis : Le voyage de Brittney Griner de la Russie aux États-Unis La star du basket Brittney Griner est de retour aux États-Unis après avoir été libérée de Russie dans le cadre d’un échange de prisonniers. Lors de son retour, elle a croisé la route du marchand d’armes Viktor Bout, dont la libération a été autorisée par le président américain Joe Biden dans le cadre de l’accord.

David Whelan dit que sa famille ne sait pas grand-chose des détails des négociations en cours pour ramener Paul à la maison et qu’ils essaient d’être patients.

“Cela prend juste du temps. Cela prend le temps qu’il faut”, a-t-il déclaré. “Nous devons être patients pendant que le gouvernement américain s’oriente sur la manière de traiter ce nouveau problème, [along with] des nations comme le Canada et le Royaume-Uni et d’autres… [on] comment faire face à ce nouvel environnement d’otage.”

David dit qu’il n’a pas parlé avec son frère depuis octobre 2018, deux mois avant l’arrestation, et bien qu’il sache que Paul est en bonne santé via des appels quotidiens avec leurs parents, ils s’inquiètent toujours pour son bien-être.

“Il survit, mais survivre n’est pas vivre et il doit rentrer à la maison.”