Le frère de Paul Walker réagit à l’hommage dans le film ‘Fast and Furious’ | Films Actualités

Washington: Le frère de feu l’acteur Paul Walker – Cody Walker pense que Vin Diesel et le reste de la franchise ‘Fast and Furious’ ont fait le bon choix en honorant son frère dans le film.

« Paul n’aurait jamais imaginé que la franchise aille aussi loin », a déclaré Walker lorsque TMZ a demandé à Cody ce qu’il pensait de la façon dont « Fast and Furious » a honoré l’héritage de son frère avec le 9e volet du film sur le point de sortir en salles.

Cody a déclaré que Vin et la société avaient fait « un très bon travail en rendant hommage avec goût au personnage de Paul, Brian O’Conner ».

Il a rappelé qu’il était au collège quand l’OG « F et F » est sorti, et le film de son frère est ce que Cody attribue à son propre amour des voitures. Il a dit à TMZ que les gens l’arrêtaient tout le temps dans la rue pour lui dire que Paul était la raison pour laquelle ils aimaient les voitures, et il a toujours la même réponse « Moi aussi !!! »

Paul Walker était l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood, surtout connu pour son rôle de Brian O’Conner dans la franchise Fast & Furious. L’acteur s’est fait connaître au début des années 1990 après avoir joué dans le feuilleton télévisé « The Young and the Restless » jusqu’à ce qu’il soit repéré en tant qu’enfant artiste au début des années 1970 et 1980.

L’acteur est décédé le 30 novembre 2013 des suites d’un accident de voiture en Californie, aux États-Unis. L’accident ne s’est pas produit sur le plateau, mais il était en train de filmer « Furious 7 » à l’époque. Le script du 8ème versement a fait référence au personnage de Paul à quelques reprises, selon TMZ.