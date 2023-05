Le frère de Paul Walker nomme son nouveau-né d’après la star de « Fast & Furious »

Cela fait près de 10 ans que Paul Walker est décédé tragiquement à l’âge de 40 ans dans un accident de voiture, mais son frère Cody garde en vie la mémoire du défunt acteur.

Comme on le voit dans People, Cody Walker et sa femme Felicia ont nommé leur fils nouveau-né Paul, en hommage à la star déchue de « Fast & Furious ». Paul Barrett (« Bear ») Walker est né à la fin du mois dernier.

« Ce novembre marquera 10 ans depuis que nous avons perdu mon frère, Paul, et j’ai juste senti que c’était le moment approprié », a déclaré Cody Walker à la publication.

« Mon frère, Paul, était Paul William Walker IV et ce nom remonte à quatre générations », a-t-il poursuivi. « Au sein de la famille, il est passé par « petit Paul » ou « Paul 4 », même s’il a rapidement dépassé notre père en taille. C’était important pour moi que ce nom perdure. »

CNN a contacté les représentants de Cody Walker pour confirmation.

Paul Walker est décédé fin novembre 2013, alors que « Furious 7 » était encore en production. Après une interruption de la production, le tournage s’est poursuivi, avec Cody Walker et leur frère Caleb jouant le rôle de remplaçants pour la défunte star.

Au moment de sa mort, Walker était sur le siège passager d’une Porsche Carrera GT 2005, conduite par un partenaire de l’équipe de course, a rapporté CNN. La voiture a percuté un lampadaire et a pris feu dans un parc de bureaux de la communauté de Valence à Santa Clarita, à environ 30 miles au nord d’Hollywood.

Cette année, la fille de Paul Walker, Meadow Walker Thornton-Allan, a fait une apparition dans le dernier épisode de la franchise cinématographique qui a rendu son père célèbre, « Fast X ».

Thornton-Allan a publié un aperçu de son apparition dans le film sur sa page Instagram vérifiée plus tôt ce mois-ci, écrivant à quel point cela signifiait pour elle de faire partie du film.





« Le premier jeûne est sorti quand j’avais un an ! J’ai grandi sur le plateau en regardant mon père, Vin, Jordana, Michelle, Chris et plus sur les moniteurs », a-t-elle déclaré à propos du casting principal de« Fast ». « Grâce à mon père, je suis né dans la famille rapide. Je ne peux pas croire maintenant que je peux être là-haut aussi.