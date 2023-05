Le frère de Paul Walker donne son nom à son fils en hommage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dee Cercone/Everett Collection/SplashNews

de Paul Walker frère a honoré le défunt acteur en nommant son fils nouveau-né après lui. Cody Marcheur et sa femme Félicia a révélé que leur troisième enfant, né le 30 avril, sera connu sous le nom de Paul Barrett « Bear » Walker en hommage au Rapide furieux star décédée dans un accident de voiture il y a près de dix ans. « Ce novembre marquera 10 ans depuis que nous avons perdu mon frère, Paul, et j’ai juste senti que c’était le moment approprié », a déclaré Cody. Personnes le 26 mai.

« Mon frère, Caleb [Walker], et j’ai tous les deux fini d’avoir des enfants. Mon frère, Paul, était Paul William Walker IV et ce nom remonte à quatre générations », a poursuivi Cody. « Au sein de la famille, il est passé par « petit Paul » ou « Paul 4 », même s’il a rapidement dépassé notre père en taille. C’était important pour moi que ce nom perdure. »

Avant de révéler le nom complet de l’adorable tot, Felicia s’était rendue sur son Instagram pour partager une douce photo de Bear tenu par son frère aîné, Marcheur Colt Knox. La mère de trois enfants, qui partage également une fille avec Cody, a sous-titré le cliché : « C’est un garçon !! Bienvenue dans le clan, Barrett ! Tu es tellement aimé 🥰”

Cody perpétue également la mémoire de Paul avec son festival de l’automobile et du sport automobile appelé FuelFest, qui profite à l’association caritative de Paul Reach Out WorldWide (ROWW). « Mon frère aîné a été et reste ma plus grande source d’inspiration. Et comme tant d’autres aspects de ma vie, il a fortement influencé mon amour des voitures », a écrit Cody sur le site Web de FuelFest. « Ce fut un honneur pour moi d’aider à perpétuer son héritage, et il est inhérent à la mission de FuelFest de continuer à fournir cet aspect caritatif. »

Comme les fans le savent, le petit ours a un cousin qui porte également le nom de leur célèbre oncle décédé. Caleb et sa femme, Stéphaniea nommé leur fils de 5 ans Non-conformiste Paul Walker après l’acteur.

Pendant ce temps, la mémoire de Paul est perpétuée dans le Rapide furieux franchise aussi. Dans le dernier épisode, X rapidela star, décédée des suites d’un accident de voiture en 2013 à l’âge de 40 ans, est aperçue dans un flash-back au début du film.

