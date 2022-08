Le frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, l’accuse de sorcellerie

Le frère de la superstar française Paul Pogba, Mathias Pogba, a publié une autre vidéo dans laquelle il accuse le milieu de terrain de la Juventus de dépenser des millions en sorcellerie pour le protéger des blessures. Mathias avait partagé dimanche une vidéo de trois minutes, où il promettait d’exposer son frère vainqueur de la Coupe du monde en diffusant des informations “explosives” à son sujet.

En réponse, Paul Pogba a déclaré avoir informé les autorités italiennes et françaises qu’une bande criminelle organisée composée de son frère et de ses amis d’enfance le faisait chanter pour une somme de 13 millions d’euros. Il a révélé que son frère l’avait traîné de force dans un appartement à Paris en mars et s’était également présenté lors de ses entraînements à la Juventus.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Mathias a répondu en qualifiant son frère de “menteur” et a maintenant mis en ligne une autre vidéo, ainsi qu’une série de tweets, suggérant que Paul Pogba a dépensé un pourcentage important de son salaire en sorcellerie – principalement pour prévenir les blessures et vaincre ses adversaires personnels.

Salut à tous,

Quel début de semaine bien agitée !? Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime sans même besoin de vérifier puisque la star l’a dit et pourrait n’avoir par la même carrière devrait juste la fermer. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) 30 août 2022

L’élément de sorcellerie est une partie importante de l’intrigue depuis que Paul Pogba a informé la police que le groupe criminel dirigé par son frère avait menacé de fabriquer un faux reportage alléguant que le footballeur avait demandé à un sorcier de jeter un sort sur son coéquipier français Kylian Mbappe. Mathias a également affirmé qu’il avait failli être tué à cause de Paul Pogba en 2018.

Le footballeur vedette le nie catégoriquement, mais ESPN rapporte que la famille Mbappe surveille de près la situation et que le sélectionneur français Didier Deschamps est au courant de tout le scénario.

Mathias et son groupe de la banlieue est de Paris auraient exigé des sommes importantes de Paul Pogba car ils estiment qu’il ne s’est pas occupé d’eux financièrement depuis son ascension vers la célébrité. Paul Pogba a rompu les relations avec son frère Mathias après avoir découvert qu’il avait utilisé sa carte de crédit pour voler 200 000 € et l’a expulsé de son domicile de Manchester.

Suite au harcèlement répété, il aurait versé au groupe criminel 100 000 €, selon des responsables français.

Tout ce fiasco a choqué la fraternité du football. Des enquêtes sont en cours car le nœud de l’affaire n’est toujours pas clair.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici