Le frère de Parineeti Chopra, Shivang Chopra, écrit une note sincère souhaitant la bienvenue à « jeej » Raghav Chadha dans la famille « folie »

« Vous avez fait une superbe mariée à côté de ce beau jeune mec vibey. Je vous aime tous les deux jusqu’à Pluton et retour », a écrit Shivang Chopra partageant son adorable message pour les jeunes mariés Parineeti Chopra et Raghav Chadha.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha, qui ont célébré dimanche un mariage intime mais grandiose au Leela Palace à Udaipur, ont partagé leurs premières photos officielles de mariage sur Instagram lundi matin. Les jeunes mariés ont reçu les vœux, les bénédictions et l’amour des membres de leur famille, de leurs amis, de leurs fans et de leurs collègues.

Le plus jeune frère de Parineeti, Shivang Chopra, qui est médecin de profession, a écrit une note sincère souhaitant la bienvenue à son « jeej » Raghav Chadha dans leur famille. Partageant leurs photos de mariage sur son Instagram, Shivang a écrit : « Certaines choses se sentent bien. Certaines personnes se sentent bien. Certaines émotions sont tout simplement magnifiques. Certains moments sont tout simplement magnifiques. Pour les Chopra et les Chadha… tout cela ÉTAIT JUSTE MAGNIFIQUE. Bienvenue dans la famille Jeej. @raghavchadha88 Bienvenue dans la folie qu’est la famille Chopra. @parineetichopra Vous avez fait une superbe mariée à côté de ce beau jeune mec vibey. Je vous aime tous les deux jusqu’à Pluton et retour. »





Plus tôt dans la journée, l’actrice de Bollywood et le chef du parti Aam Aadmi (AAP) avaient partagé leurs photos de mariage de rêve sur Instaram dans un article commun. « Dès la première conversation à la table du petit-déjeuner, nos cœurs savaient. J’attendais ce jour depuis longtemps… Tellement chanceux d’être enfin M. et Mme ! Nous n’aurions pas pu vivre l’un sans l’autre… Notre éternité commence maintenant « , ont-ils légendé les clics.

Les festivités du mariage de Parineeti et Raghav, qui ont duré deux jours, ont réuni des célébrités telles que l’ancienne joueuse de tennis Sania Mirza, l’as du design de mode Manish Malhotra, le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal, le chef de l’UBT de Shiv Sena Aaditya Thackeray et le ministre en chef du Pendjab Bhagwant Mann, entre autres. Bien que Priyanka Chopra ait sauté les réceptions, sa mère Madhu Chopra et son frère Siddharth Chopra ont rejoint leur famille pour les célébrations.

