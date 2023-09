Le frère de mon mari mérite-t-il une autre chance ?

CHER ABBY: Je suis un homme marié à mon mari depuis deux ans. Mon problème c’est son frère.

Il essaie de saboter notre mariage chaque fois qu’il en a l’occasion – qu’il s’agisse de commentaires grossiers, de propositions ou de m’envoyer des photos de lui nu.

L’autre problème, c’est que mon mari prend toujours le parti de son frère. Il sait que son frère est dysfonctionnel, mais insiste sur le fait que je devrais continuer à lui donner une autre chance même si, lorsque je l’ai, cela ne se passe jamais bien.

Que dois-je faire?

— buggé en arizona

CHER BUGGÉ: Alors ton beau-frère a le béguin pour toi, et ton mari est dans le déni. Il faudra peut-être des conseils de couple pour l’aider à voir la lumière.

En attendant, passez le moins de temps possible avec votre frère et, lorsque vous êtes obligé d’être en sa compagnie, ne restez pas seul dans une pièce avec lui.

CHER ABBY: J’ai 26 ans et je ne suis pas en couple actuellement. Je n’ai pas beaucoup d’amis. J’aimerais en avoir plus et j’essaie.

Je n’étais pas non plus populaire au collège et au lycée. J’ai été à l’université et j’en suis sorti, donc je n’ai pas pu m’y faire des amis. Je travaille à mon travail depuis trois ans et c’est la même histoire.

Les gens disent que je suis « doux, gentil et joyeux », mais ces traits ne m’aident pas.

Je sais que vous avez déjà écrit sur ce problème. Pouvez-vous me donner quelques conseils pour être quelqu’un avec qui les autres veulent être ?

— IMPRIQUÉ EN CAROLINE DU SUD

CHER IMPRIQUANT : Les clés pour être apprécié à la fois par les hommes et par les femmes sont les suivantes : soyez gentil. Être honnête. Faites preuve de tact. N’ayez pas peur de faire un compliment à quelqu’un s’il est mérité.

Vous n’avez pas besoin d’être belle (ou beau) pour faire de votre mieux. Soyez soigné, habillé avec goût et conscient de votre posture. (Les personnes qui se tiennent debout ont confiance en elles.) Restez informé de l’actualité, mais évitez d’imposer vos opinions aux autres. Demandez-leur ce qu’ils pensent et encouragez-les à partager leurs opinions.

Si vous êtes plus intelligent que la plupart des autres, résistez à la tentation de tout savoir. Les bons causeurs s’intéressent à ce que les autres ont à dire plutôt que de remplir l’air du son de leur propre voix. Cultivez vos propres intérêts afin d’avoir des choses à dire avec les autres.

Mon livret « Comment être populaire » contient de nombreux autres conseils sur la façon d’aborder les autres et sur ce qu’il faut dire et ne pas dire lorsque l’on essaie d’engager une conversation. Il peut être commandé en envoyant votre nom et votre adresse, ainsi qu’un chèque ou un mandat de 8 $ (fonds américains), à : Dear Abby Popularity Booklet, PO Box 447, Mount Morris, IL 61054-0447. Les frais d’expédition et de manutention sont inclus dans le prix.

Surtout, rappelez-vous que l’aptitude sociale n’est pas quelque chose qui vient naturellement à tout le monde. C’est une compétence qui doit être pratiquée jusqu’à ce qu’elle devienne une seconde nature. Lorsque vous recevez votre livret, ne le lisez pas une seule fois. Gardez-le à portée de main pour référence, car il contient de nombreuses suggestions utiles sur la façon d’être le genre d’individu que les autres trouvent intéressant et attrayant.

Dear Abby est écrit par Abigail Van Buren, également connue sous le nom de Jeanne Phillips, et a été fondée par sa mère, Pauline Phillips. Contactez Dear Abby sur www.DearAbby.com ou PO Box 69440, Los Angeles, CA 90069.