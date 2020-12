Miley CyrusLe cœur en plastique de la jeune fille a grandi, car elle est sur le point de devenir tante!

Le petit frère de la pop star, Braison Cyrus, 26 ans, a annoncé lui et sa femme Stella McBride Cyrus attendent leur premier enfant ensemble. Braison et Stella se sont rendues sur Instagram le lundi 28 décembre avec la nouvelle après une «année difficile» autoproclamée.

« Extrêmement béni et reconnaissant de dire que @stellamcyrus et moi attendons notre premier enfant, » Braison légendé une photo du couple tenant l’échographie. « C’est notre fils et il est attendu en juin. J’adore déjà ce petit mec. »

Stella, devenue officiellement Cyrus lorsqu’elle a épousé Braison en novembre 2019, a écrit, « 2020 a été une année difficile pour dire le moins, mais cela m’a aussi apporté le plus beau cadeau de ma vie! J’ai hâte de rencontrer notre petit garçon cet été et de le regarder répandre lumière et bonheur à ceux qui l’entourent. va être le meilleur papa de tous les temps. «

La réponse de Miley? Disons simplement que le nouveau-né de Braison et Stella aura la tante la plus cool du quartier.