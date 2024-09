Le frère de Menendez affirme que la série Netflix est pleine de « mensonges flagrants »

Erik Menendez dénonce la « représentation malhonnête » de sa vie dans « Monsters : The Lyle and Erick Menendez Story » de Netflix.

Menendez a été reconnu coupable avec son frère aîné, Lyle, des meurtres de leurs parents Kitty et Jose Menendez en 1989. Les deux frères, qui purgent une peine de prison à vie pour ces meurtres, ont fait valoir qu’ils avaient agi en état de légitime défense après avoir subi toute leur vie des abus de la part de leur père. Dans une déclaration partagée sur réseaux sociaux par sa femme, Erik Menendez a qualifié la série, co-créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, de « ruineuse ».

« Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations désastreuses des personnages de Lyle, en créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui sévissent dans la série », Menendez a écrit. « C’est avec le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention. »

La série de neuf épisodes revient sur le crime sous différents angles, notamment sur les spéculations concernant la relation entre les frères et sur l’argument des procureurs selon lequel les meurtres étaient motivés par l’argent.

« Je suis triste de savoir que la représentation malhonnête des tragédies entourant notre crime par Netflix a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas – à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes », a écrit Mendendez. « La vérité ne suffit-elle pas ? Laissons la vérité s’affirmer comme la vérité. N’est-il pas démoralisant de savoir qu’un homme au pouvoir peut saper des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance ? »

Murphy et Brennan n’ont pas commenté publiquement la publication de Menendez.

«[The show] « Il est vraiment plus intéressé par la façon dont les monstres sont créés plutôt que par la façon dont ils naissent », a déclaré Murphy lors d’un panel lors d’une projection anticipée du premier épisode de la série, selon Netflix« Nous essayons de ne pas porter trop de jugement à ce sujet, car nous essayons de comprendre pourquoi ils ont fait quelque chose, plutôt que l’acte même de faire quelque chose. »

« En fin de compte, personne d’autre ne peut connaître la vérité sur ce qui s’est passé, à l’exception de deux personnes qui sont actuellement en prison », a ajouté Brennan.

La deuxième saison de « Monstres » est sortie la semaine dernière et suit « Monster : l’histoire de Jeffrey DahmerErik Menendez, aujourd’hui âgé de 53 ans, et Lyle Menendez, 56 ans, purgent leur peine dans le même établissement pénitentiaire près de San Diego, en Californie. Leurs avocats a fait valoir dans une pétition l’année dernière, de nouveaux éléments de preuve dans cette affaire devraient annuler leurs condamnations.

« La violence n’est jamais une réponse, jamais une solution, et elle est toujours tragique », a écrit Menendez. « C’est pourquoi j’espère que l’on n’oubliera jamais que la violence contre un enfant crée une centaine de scènes de crime horribles et silencieuses, cachées derrière des paillettes et du glamour, et rarement révélées jusqu’à ce que la tragédie pénètre toutes les personnes impliquées. »