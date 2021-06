Le frère de Mel C choque la star alors qu’il frappe Victoria Beckham avant les débuts de Celebrity Gogglebox

Le frère de MEL C, Paul O’Neill, a pris un coup effronté à Victoria Beckham avant ses débuts dans Celebrity Gogglebox demain soir.

Le pilote de course a rejoint sa célèbre sœur sur The One Show hier, et il n’a pas pu résister à faire une fouille ludique à l’ancien camarade de groupe de Mel.

Paul a réfléchi au fait de passer du temps avec le mari de Victoria, David, pendant que les Spice Girls étaient en tournée, les hôtes lui demandant s’il avait « sauvé » le footballeur avec la compagnie.

Paul a plaisanté avec insolence en réponse: « Oui, je l’ai sauvé de sa femme. »

La bouche de Mel s’ouvrit en riant à la remarque, avec son frère corrigeant rapidement : « Non, je plaisante – est-ce qu’elle regarderait ça ?? »

Il avait l’air penaud alors que les présentateurs de l’émission plaisantaient en disant qu’ils enverraient certainement le clip à Posh.

Mel C avec Victoria, ancienne compagne des Spice Girls dans les années 90

Paul a ensuite révélé que des années plus tard, il avait « pié » Becks lorsque la superstar mondiale l’avait approché pour un selfie lors d’un événement professionnel.

Réfléchissant à quel point ils sont devenus proches pendant la tournée, le spécialiste du sport a partagé: « Il s’est en quelque sorte accroché un peu avec nous, nous nous sommes dit: » David Beckham, quel gars « et donc nous avons en quelque sorte traîné avec lui.

« Il pensait que mon pote Rich était hilarant car c’est un vrai garçon, alors nous l’avons vu beaucoup sur cette tournée. »

Paul a poursuivi: « Puis je l’ai vu au travail quelques années plus tard, et je ne l’ai pas eu et je ne l’ai pas vu parce que vous êtes occupé, alors j’essaie de faire entrer mon invité et je vois David marcher et j’étais comme : « Il m’a reconnu ».

« Il m’a dit : ‘Très bien Paul, comment ça va ?’, le gars le plus gentil, il a dit : ‘Allez, prenons un selfie et envoyons-le à ton Mel’ et j’ai dit : ‘Je n’ai pas le temps ! ‘ »

Tout le monde a ri alors que Paul s’est exclamé : « J’ai chassé David Beckham !

Paul a également déclaré qu’il était difficile d’avoir une sœur mégastar en grandissant, et il n’avait que 16 ans lorsque Mel est devenu célèbre dans les années 90.

Il a partagé: « Cela m’a pesé. Je ne vais pas dire que c’était difficile, mais c’était assez difficile et les gens prenaient le mickey tout le temps. »

Pendant ce temps, Mel a révélé qu’elle craignait d’être « trop ​​détendue » lors du tournage de Celebrity Gogglebox avec son « petit frère agaçant ».

Elle a plaisanté: « Il va me jeter sous le bus et exposer tous mes secrets. »

Celebrity Gogglebox débutera le vendredi 4 juin à 21h sur Channel 4.