Le frère de Meghan Markle, Thomas, jouera dans le Big Brother australien dans un nouvel embarras pour la duchesse

Le demi-frère séparé de MEGHAN Markle doit jouer dans la version australienne de Big Brother dans un nouvel embarras pour la duchesse de Sussex.

Thomas Markle Jr est arrivé jeudi à l’aéroport de Sydney et se trouve désormais dans un hôtel de quarantaine, où il restera 14 jours avant de participer à Big Brother VIP.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

Meghan Markle est séparée de son frère Thomas Crédit : CBS

Thomas Markle Jr a critiqué la duchesse de Sussex Crédit : Rex

Le spectacle est la version australienne de Celebrity Big Brother et il rejoindra d’autres concurrents, dont Caitlyn Jenner.

Thomas Jr, 55 ans, est le demi-frère de Meghan, 39 ans, le couple partageant le même père, Thomas.

La duchesse de Sussex a une relation tendue avec son père et son beau-frère, résultant de son mariage avec le prince Harry en 2018.

Seule la mère de Meghan, Doria Ragland, a assisté à la cérémonie, provoquant des frictions avec ses autres frères et sœurs.

Thomas Jr a déclaré avoir été snobé malgré avoir imploré le prince Harry d’annuler la cérémonie car Meghan « n’est évidemment pas la bonne femme pour vous ».

Après n’avoir pas reçu d’invitation, le père de deux enfants a déclaré: «Je ne suis pas amer, juste déconcerté. C’est blessant étant donné à quel point nous étions proches autrefois.

ARRÊTÉ

« Je suis confus et un peu désemparé car voici une personne qui connaît la position dans laquelle elle se trouve et qui connaît l’examen minutieux auquel elle est soumise et pourtant elle a oublié sa chair et son sang. »

Il a continué à faire des commentaires plus ouvertement critiques sur sa demi-sœur, notamment en la traitant de brute.

Thomas a été arrêté le 12 janvier 2017 dans l’Oregon pour avoir prétendument braqué une arme sur la tête d’une femme lors d’une dispute en état d’ébriété.

Elle n’a pas parlé à son père après avoir admis qu’il avait été payé pour poser pour des photos de paparazzi vendues à des organes de presse du monde entier.

L’homme de 76 ans était censé l’accompagner dans l’allée, mais s’est d’abord retiré, avant d’exprimer son désir d’y assister, mais a finalement concédé qu’il ne pouvait pas y assister en raison d’une opération cardiaque.

Un porte-parole de Channel Seven a déclaré: «Nous ne commentons pas les spéculations sur le casting de Big Brother VIP.

« Tout sera bientôt révélé et Big Brother a hâte de rencontrer la nouvelle collection de colocataires. »

Son arrivée dans le pays survient quelques jours seulement après qu’un autre concurrent de Big Brother, la Britannique Katie Hopkins, a été expulsé pour avoir menacé d’enfreindre les règles de quarantaine

La commentatrice controversée, 46 ans, aurait publié une vidéo en ligne disant qu’elle ouvrirait la porte nue et sans masque aux personnes livrant des repas – en violation des règles de la ville verrouillée de Sydney.

Seven Network et Endemol Shine ont condamné hier ses « commentaires imprudents » et confirmé sa suppression.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a qualifié ses actions de dangereuses et d’irresponsables.

Il a ajouté: « Si les histoires sont exactes, au lieu que Big Brother regarde Katie Hopkins, elle devrait regarder Big Brother de très très loin. »

Une photo de Thomas par la police lors de son arrestation Crédit : Getty – Contributeur