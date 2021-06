Le frère de Mahhi Vij succombe à COVID-19, exprime sa gratitude à Sonu Sood et Bharti Singh pour leur aide | Nouvelles des gens

New Delhi : le frère de l’actrice de télévision populaire Mahhi Vij a succombé au COVID-19 il y a quelques jours.

Lundi, l’actrice a pris son compte Instagram et a remercié Sonu Sood pour son aide dans la recherche d’un lit d’hôpital pour son frère. Elle a également appelé l’acteur le véritable héros de sa vie.

Partageant l’image de la publication Twitter de Sonu, elle a écrit, « Merci @sonu_sood de nous avoir aidés à trouver un lit pour mon frère. A des moments où je n’avais aucun courage, tu m’as donné de l’espoir. J’espère que mon frère sera à la maison quand quelque part tu te bats avec la vérité. Je vous suis éternellement reconnaissant. Reconnaissant pour votre force, pour votre cœur qui essaie vraiment d’aider, reconnaissant pour votre courage, reconnaissant pour votre positivité et pour toute l’aide que vous fournissez à des milliers et des millions de personnes qui ont besoin d’aide ! Merci @gaurav_richboyz @ketul.richboyz d’être là… de traiter mon frère comme ton propre frère. @bharti.laughterqueen pour toute la positivité que vous envoyiez à mon frère toutes les vidéos en surveillant sa santé tous les jours. »

Elle a également remercié la comédienne Bharti Singh d’avoir surveillé son frère et de lui avoir envoyé des vidéos amusantes afin de lui remonter le moral.

Mahhi avait précédemment partagé une photo de son frère de 25 ans et avait écrit : « Je ne t’ai pas perdu, je t’ai trouvé frère. Tu es ma force. Je t’aime bébé frère aujourd’hui, maintenant n pour toujours. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau, je t’aime bacha. Comme j’aimerais pouvoir revenir en arrière quelques jours et te serrer fort dans mes bras et ne t’a jamais laissé partir. Nous t’aimions mais Dieu t’aimait plus. Mon héros pour la vie.

Mahhi est un visage populaire de l’industrie de la télévision. Elle est célèbre pour ses spectacles, notamment « Laagi Tujhse Lagan », « Balika Vadhu » et « Laal Ishq » pour n’en nommer que quelques-uns.