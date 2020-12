Lord Alan Sugar a révélé que son frère aîné Derek est décédé d’un coronavirus.

L’homme d’affaires, 73 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux aux petites heures du matin pour rendre hommage à son frère et partager une photo de lui.

Il a décrit Derek comme une « longue souffrance » et a déclaré que le coronavirus s’ajoutait à ses problèmes de santé sous-jacents.

La star de l’apprenti a ajouté que c’était un « triste jour » pour sa famille.

Derek, que Lord Sugar a décrit comme un « fan des Spurs à vie », était l’un des trois frères et sœurs aînés du milliardaire.

Derek, le frère aîné de Lord Alan Sugar, est décédé d’un coronavirus, a révélé la star de l’apprenti ce matin

Lord Sugar a décrit Derek comme une « longue souffrance » et a déclaré que le coronavirus s’ajoutait à ses problèmes de santé sous-jacents

Lord Sugar a écrit: « Aujourd’hui, j’ai perdu mon frère Derek, une autre victime de Covid, ce qui a ajouté à ses problèmes de santé sous-jacents.

«C’était un partisan passionné des Spurs à vie.

« Je n’oublie jamais ma belle-sœur qui plaisante avec moi en me remerciant de lui avoir acheté le club. Une triste journée pour nous tous dans la famille.

La semaine dernière, des rapports ont émergé affirmant que Lord Sugar voudrait transférer le tournage de The Apprentice en Australie en 2021, car « la vie y est presque revenue à la normale » au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le magnat des affaires, 73 ans, est actuellement à Sydney pendant qu’il filme la version down under de la série, et on pense qu’il a été impressionné par la façon dont les choses se passent.

Cela vient après l’annulation de la saison de la version britannique de l’émission de cette année en raison de difficultés à assurer la distanciation sociale et aux défis du tournage à l’étranger.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun: « Lord Sugar a adoré filmer à Oz et a déclaré aux patrons de la BBC que pour la série britannique de l’année prochaine, il aimerait la diffuser.

« Alors que Londres est comme une ville fantôme, il y a un véritable buzz en Australie et en Nouvelle-Zélande, où la vie est presque revenue à la normale au milieu de la pandémie.

« Les équipes d’entrepreneurs pleins d’espoir pourraient faire beaucoup, alors que le tournage à Londres sera probablement encore difficile l’année prochaine, d’autant plus que les restrictions changent tout le temps. »