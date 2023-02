Le frère de Lionel Messi fait exploser Barcelone et exclut tout retour

Le frère de Lionel Messi, Matias, a pris un coup à Barcelone, affirmant que “personne ne connaissait” le club avant que le capitaine argentin n’y joue et excluant un retour au Camp Nou pour le vainqueur de la Coupe du monde.

Matias Messi a répondu aux questions des fans sur son compte twitch de son fils concernant Messi et le Barça, mais les commentaires ont depuis été supprimés.

ESPN a contacté les représentants de Lionel Messi et ils ont pris leurs distances avec les propos de Matias Messi, déclarant qu'”ils sont exclusivement l’opinion individuelle et personnelle de Matías, qui ne doit pas nécessairement être ou coïncider avec celle de Leo ou celle d’autres parents, amis ou personnes près de lui.”

Messi, 35 ans, a passé 20 ans à Barcelone et a aidé le club à remporter 35 trophées.

Malgré l’accord d’une prolongation de contrat, Barcelone était embourbée dans une crise financière et n’a pas pu conserver son buteur de tous les temps, une décision qui a incité Messi à rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2021 en tant qu’agent libre.

“Barcelone a commencé à être connu à cause de Messi parce qu’avant, personne ne le savait, ils savaient [Real] Madrid… Qu’ils feraient [re]le payer comme ça n’est pas bon”, a déclaré Matias Messi.

Selon Matias, c’est évident pour “ceux qui ont eu l’occasion de voyager à Barcelone et d’entrer dans le musée de Barcelone, c’est le musée de Messi. Je raconte tout cela pour que vous puissiez voir ce qui sort de nos tripes”.

La mère de Lionel Messi, Celia Maria Cuccittini (2e à droite) et son frère Matias (2e à gauche) applaudissent avant le quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et les Pays-Bas. ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles Lionel Messi, qui devient agent libre en juin, envisagerait un retour au Barça, son frère dit que cela n’arrivera pas.

Matias a dit : « J’ai une coupure de journal de [Barcelona-based sports newspaper] Sport collé sur le mur de ma maison avec le titre “Messi devrait retourner à Barcelone” et j’ai mis en dessous “ha, ha, ha”. Nous n’allons pas retourner à Barcelone.”

Matias a ajouté qu’au cas où Messi et sa famille reviendraient, “nous ferions un bon nettoyage, parmi eux [Barcelona president] Jeanne Laporta.”

Laporta a décrit la décision de laisser Messi partir comme “la plus difficile qu’il ait jamais prise”, mais a déclaré “qu’il ne le regrettait pas car le club passe toujours en premier”.

Matias a déclaré que Laporta était “ingrat” compte tenu de “tout ce que Messi a donné à Barcelone”, tout en critiquant également les supporters du Barça.

“Les gens ne l’ont pas soutenu”, a déclaré Matias. “Les gens auraient dû sortir dans la rue et se rassembler pour que Laporta parte et que Messi reste.” [in Spain] ils ne font rien, ce sont tous des traîtres.”

Lionel Messi est arrivé à Barcelone à l’adolescence. Pendant son séjour au Camp Nou, il est devenu le détenteur du record d’apparitions du club et le meilleur buteur, marquant 672 fois en 778 matchs. Il a remporté quatre titres en Ligue des champions et 11 titres en Liga, et a été nommé meilleur joueur du monde à six reprises au Barça.

Alors qu’il est en fin de contrat avec le PSG cet été, des sources ont déclaré à ESPN que les deux parties étaient d’accord sur le principe pour qu’il poursuive son séjour avec les champions de France.

Les informations de Jordi Blanco d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.