Le frère de l’assistante de Matt Hancock, Gina, est le cadre supérieur d’une entreprise de soins de santé qui a remporté des contrats avec le NHS

LE FRÈRE de la maîtresse de Matt Hancock est un cadre d’une entreprise privée de soins de santé qui a remporté une série de contrats avec le NHS.

Il a été révélé que le secrétaire à la Santé avait une liaison avec son assistante Gina Coladangelo, après avoir été filmé en train de s’embrasser le 6 mai.

Mme Coladangelo a été vue en train de ranger ses affaires dans le coffre de sa voiture avant de quitter la maison familiale Crédit : LE SOLEIL

Le frère de Gina, Roberto, est directeur exécutif d’une entreprise de soins avec des contrats NHS

D’autres images montrent M. Hancock vérifiant une porte avant de prendre Gina Coladangelo dans ses bras Crédit : LE SOLEIL

Roberto Coladangelo, le frère de Gina, travaille chez Partnering Health Limited (PHL Group) qui se spécialise dans la prestation de services de soins d’urgence et de soins primaires.

Selon Sky News, les amis de M. Coladangelo ont confirmé la relation entre Gina et lui, ainsi que des profils sur les réseaux sociaux.

Aucun ami n’a voulu confirmer ou nier publiquement que le couple était frère et sœur, et M. Coladangelo n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce n’est pas la première fois que le secrétaire à la Santé est critiqué pour un conflit d’intérêts potentiel, après avoir été accusé d’avoir accordé des contrats gouvernementaux à des amis.

Un ancien propriétaire de pub de sa circonscription a remporté un contrat gouvernemental pour la fourniture de flacons pour les tests de coronavirus après avoir proposé ses services à Hancock sur WhatsApp, bien qu’il n’ait aucune expérience dans la production d’EPI.

Le mois dernier, Hancock a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles lorsqu’un contrat avec le NHS a été attribué à la société de sa sœur dans laquelle il détenait une participation de 20%.

Le frère de l’assistant principal travaille pour une entreprise liée aux contrats du NHS Crédit : Getty

M. Coladangelo n’a pas répondu aux demandes de commentaires

Matt Hancock fait déjà face à de furieux appels à la démission Crédit : LE SOLEIL

M. Coladangelo est directeur exécutif de la stratégie et de l’innovation du groupe PHL et y travaille depuis octobre 2019.

Le site Web de PHL décrit la société comme « une société de soins de santé indépendante fournissant des services et des solutions de qualité au NHS et aux partenaires de soins de santé privés ».

Son site Web indique également qu’ils fournissent des services Covid-19, mais il n’est pas clair si le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) était l’adjudicataire des contrats y afférents.

Rien n’indique que le groupe PHL ou M. Coladangelo ont agi de manière inappropriée dans la passation de marchés publics.

Une source du DHSC a insisté sur le fait que le secrétaire d’État n’avait aucune implication dans l’attribution des contrats du NHS, ajoutant: « Les administrateurs non exécutifs ont des rôles consultatifs et n’ont également aucun rôle dans l’attribution des contrats du NHS. »

Un porte-parole de PHL a déclaré à Sky News : « PHL fonctionne depuis plus de 11 ans et a toujours obtenu des contrats grâce aux processus d’appel d’offres et d’approvisionnement mis en place par les groupes de mise en service clinique (CCG) locaux.

« A aucun moment, aucun contrat n’a été attribué en dehors de ces processus rigoureux et aucun contrat n’a jamais été attribué par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. »

Cela vient après que nous ayons révélé que Gina et Hancock « se chevauchent » à nouveau cette semaine dans le même bureau de Whitehall au neuvième étage.

Le 16 mai – les câlins à l’intérieur étant toujours interdits – Hancock a averti le pays : « Nous devrions tous faire attention. Nous connaissons tous les risques. Bien sûr, il y a des gens qui aspirent à avoir un contact physique.

« Vous devriez le faire avec précaution. Si vous avez eu les deux jabs il y a plus de deux semaines, c’est beaucoup plus sûr.

Hancock s’est excusé d’avoir violé la distanciation sociale vendredi avec la directrice non exécutive du DoH, Gina, l’épouse du fondateur d’Oliver Bonas, Oliver Tress.

L’épouse de Hancock, Martha, a fait preuve de courage et porte toujours son alliance Crédit : i-Images

Maman de trois enfants, Coladangelo est mariée à Oliver Tress, fondateur d’Oliver Bonas Crédit : Getty

Le secrétaire à la Santé et Mme Coladangelo sont mariés et ont des enfants Crédit : LNP

Des images exclusives de Sun du corps à corps du 6 mai montrent Hancock vérifiant que personne ne se dirige vers son bureau en regardant par la porte.

Il semble se tenir délibérément devant la porte alors qu’il accueille la millionnaire Gina.

Ils s’embrassèrent passionnément et il déplaça sa main vers ses fesses.

Hancock – qui a trois enfants avec une femme de 15 ans, Martha, 44 ans – ne lui a pas présenté d’excuses publiques.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson avait accepté les excuses de M. Hancock et considérait l’affaire close.