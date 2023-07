Le frère de la star de Love Island, Tyrique, dans le démantèlement sauvage d’Ella B alors qu’il la qualifie de «  menteuse  »

La bombe de LOVE Island, Ella Barnes, a été qualifiée de « menteuse » par le frère furieux de Tyrique Hyde après avoir provoqué un drame majeur dans la villa.

Ella B et Tyrique se sont retrouvés au centre de la chaleur, avec Ella Thomas, après l’arrivée choc du danseur du championnat dans la villa.

TIC Tac

Le frère de Tyrique Hyde, Mekhi, a dénoncé la bombe de Love Island, Ella Barnes[/caption] TVI

Ella B a provoqué une grande querelle entre Tyrique et Ella Thomas à propos de leur baiser passé[/caption]

Dimanche soir, Ella B a été vue en train de parler à Ella T de leur badinage il y a deux mois et a déclaré: « Il m’a dit: » C’est dommage que ce soit notre dernier baiser « . »

Plus tard, des étincelles ont volé lorsque Tyrique, furieuse, a répliqué à propos de ses affirmations dans une dispute furieuse avec Ella T, alors qu’il insistait sur le fait qu’Ella B avait menti.

Maintenant, dans une nouvelle tournure, le frère de Tyrique, Mekhi Hyde, a pataugé dans le triangle amoureux et a également accusé Ella B de ne pas dire la vérité.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, Mekhi a déclaré: « Oh mon Dieu, mec, la blonde Ella tourne toujours le récit. Allez-y, mec, concentrez-vous sur Mitch.

Il a poursuivi : « Ella B, pourquoi tu mens ? Pourquoi? Pourquoi?

« Tu savais exactement ce que tu faisais dans cette conversation avec Ella, mec. Allez mec. »

S’adressant directement à son frère, Mekhi a déclaré: «Bro, est-ce tous les jours d’essayer de séparer Ty et Ella? Broski, j’en ai marre aussi.

Il a ensuite ajouté: « Ty ne l’a divertie à aucun moment. Comme, allez, mec.

Le triangle amoureux a atteint son paroxysme dimanche soir après qu’Ella B ait décidé de discuter avec Ella T de son passé avec Tyrique.

La jeune femme de 23 ans a déclaré à Ella T que son partenaire avait dit que c’était « dommage » que leur baiser il y a deux mois soit leur « dernier ».

Face à une Ella T mécontente, le footballeur semi-professionnel Tyrique faisait rage.

« Je ne connais même pas tellement la fille », a déclaré le joueur de 24 ans.

«J’ai fermé la fille. Qu’est-ce que tu ne comprends pas? Alors quoi, tous les progrès et la communication que nous avons viennent de passer par la fenêtre ? »

La mannequin Ella, 23 ans, a répondu: « Je suis vraiment épuisée. »

Tyrique a alors riposté: ‘Qu’est-ce que c’est que ce bordel? Sack it off alors ‘, avant de partir en trombe pour affronter Ella B.

« De toute évidence, vous et Ella avez eu une conversation plus tôt et elle dit que j’étais assis ici en train de flirter et que je ne l’ai pas fermée, » fulmina-t-il.

« Juste pour être parfaitement clair, vous savez que j’ai dit que je n’étais pas dessus. »

Mais bien qu’Ella T soit d’accord avec Tyrique en qualifiant Ella B de « putain de menteuse », la dispute a quand même réussi à s’intensifier.

Ella T a fini par crier: « Putain, parle-moi quand tu veux avoir une conversation. »

Se frottant les yeux dans la cabane de plage, Tyrique a laissé échapper ses sentiments.

Exaspéré, il a crié : « J’ai déjà dit à Ella : ‘Si tu ne peux pas me faire confiance, alors laissons ça’.

« J’en ai marre et j’en ai marre, pour être honnête avec vous. Je ne vois pas l’intérêt d’avoir ces sentiments.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2/ ITVX

TVI

Ella B est arrivée dans la villa comme une bombe[/caption] TVI

Elle a dit à Ella T que Tyrique avait dit que c’était « dommage » que leur dernier baiser soit leur dernier[/caption] TVI

Le footballeur semi-professionnel Tyrique est devenu furieux[/caption]