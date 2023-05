Le frère de la princesse Diana rend hommage à feu royal après le couronnement du roi Charles

Le frère de la princesse Diana, Earl Charles Spencer, garde la mémoire de sa défunte sœur près de son cœur.

Spencer a emmené les fans royaux dans la maison d’enfance de la princesse Diana, Althrop House, dans son dernier article sur les réseaux sociaux.

« La saison des rhododendrons à @althorphouse – avec un chœur d’oiseaux printaniers », a-t-il écrit dans la légende.

LE FRÈRE DE LA PRINCESSE DIANA, CHARLES SPENCER, RACONTE UN TRAUMATISME DE L’ENFANCE PARTAGÉ : « EN ENSEMBLE »

La vidéo réminiscente a capturé une vue sur le lac serein, avec des oiseaux gazouillant en arrière-plan et des canards nageant dans l’eau paisible. La vidéo zoome légèrement sur les arbres en fleurs et les fleurs printanières.

Une photo précédente que Spencer a partagée était celle de la lumière du soleil qui brillait sur le paysage pittoresque de la maison d’enfance de la princesse Diana.

« Peut s’allumer à Althorp », a-t-il écrit sur Instagram.

Les photos et vidéos de Spencer rendent hommage à la défunte princesse de Galles, alors qu’il présentait le dernier lieu de repos de Diana à Oval Lake.

Les fans royaux ont rendu hommage à feu la princesse Diana dans de douces réponses à la vidéo de Spencer.

« Mes pensées vont à la douce princesse Diana, jamais oubliée, ni aujourd’hui ni jamais », lit-on dans un commentaire.

Une autre personne a écrit : « Je pense que vous avez choisi le lieu de repos et de sécurité idéal pour votre sœur. J’espère que vous et votre famille avez la paix et le calme ici. La nature est d’une beauté à couper le souffle. »

D’autres ont été impressionnés par le paysage à couper le souffle du domaine du Northamptonshire.

« Lieux secrets sur le domaine Great Althorp ! Magique ! »

Spencer, historien et journaliste, réside actuellement sur la propriété avec sa femme, Karen.

Elle a également récemment donné aux fans royaux un aperçu du magnifique domaine avec un arc-en-ciel brillant au-dessus des arbres luxuriants.

La réflexion de Spencer sur feu la princesse Diana fait suite au couronnement de son ex-mari, le roi Charles III.

L’homme de 74 ans et son épouse, la reine Camilla, ont été officiellement couronnés samedi dernier à l’abbaye de Westminster à Londres.

L’événement historique survient après que le fils cadet de feu la princesse Diana et de Charles, le prince Harry, a pris la décision de quitter la famille royale.

Le prince Harry a soutenu son père lors de son couronnement avec une brève apparition, mais est parti immédiatement après pour rentrer à la maison à temps pour le quatrième anniversaire de son fils.

La tension royale est suivie par le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, qui se retirent en tant que membres de la famille royale afin de reprendre une nouvelle vie loin des tabloïds britanniques notoires et de la couverture médiatique.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, le prince Harry a publié un mémoire révélateur intitulé « Spare », qui détaillait le riff royal de sa famille.

Pendant ce temps, le prince Harry a également noté dans son livre qu’il avait emmené Meghan visiter le dernier lieu de repos de sa mère à Althrop House.