Le frère de la princesse Diana partage une adorable photo d’enfance 26 ans après sa mort

Le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, a honoré la mémoire de sa grande sœur 26 ans après sa mort en partageant une photo d’enfance d’eux deux.

La photo des années 1960 montrait Diana dans une robe à rayures roses et blanches avec son bras autour de son petit frère qui portait un polo et un short bleu.

Earl Spencer n’a pas sous-titré la photo de famille, qu’il a publiée jeudi sur ses réseaux sociaux – exactement 26 ans après qu’elle et son petit ami Dodi Al-Fayed ont été tués dans un accident de voiture à Paris alors qu’ils étaient poursuivis par des paparazzi. Elle avait 36 ​​ans.

En 2020, le comte a expliqué à quel point lui et Diana grandissaient en tant que deux plus jeunes enfants de leur famille.

LE PRINCE WILLIAM RÉVÈLE LE TRAVAIL CARITATIVE DE LA PRINCESSE DIANA LAISSANT SUR LUI UNE « IMPRESSION PROFONDE ET DURABLE »

« Diana et moi avions deux sœurs aînées qui étaient à l’école, donc elle et moi étions très impliqués ensemble, et je lui en ai parlé », a déclaré Spencer, 59 ans, au Sunday Times. Leurs sœurs aînées sont Lady Sarah McCorquodale, 65 ans, et Jane Fellowes, baronne Fellowes, 63 ans. Diana aurait 62 ans aujourd’hui si elle avait vécu.

Spencer a ajouté à propos de leurs parents : « Notre père était une source d’amour silencieuse et constante, mais notre mère n’était pas faite pour la maternité. Ce n’était pas de sa faute, elle ne pouvait pas le faire », a-t-il déclaré. « Pendant qu’elle préparait ses affaires pour partir, elle a promis à Diana [then aged five] elle reviendrait la voir. Diana l’attendait sur le pas de la porte, mais elle n’est jamais venue. »

Spencer a marché de manière mémorable aux côtés du prince Charles, du prince Philip et des jeunes fils de Diana, les princes William et Harry, qui ont suivi son cercueil lors de son cortège funèbre en septembre 1997.

Harry a récemment parlé de ses problèmes de santé mentale liés à son déploiement en Afghanistan avec l’armée britannique qui, selon lui, découlaient de la douleur de perdre sa mère à un si jeune âge.

« Il y a eu une rupture et le déclencheur pour moi a été mon retour d’Afghanistan, mais les choses qui se sont produites remontent à l’âge de 1997, à l’âge de 12 ans », a déclaré Harry dans le deuxième épisode de son émission Netflix « Heart ». d’Invictus. » « La perte de ma mère si jeune, le traumatisme que j’ai vécu, je n’en ai jamais vraiment eu conscience. On n’en a pas parlé. Je n’en ai pas vraiment parlé. Et je l’ai réprimé comme la plupart des jeunes l’auraient fait. « .

LE CRÉATEUR DE ROBES DE MARIÉE DE LA PRINCESSE DIANA SE RAPPELLE UN MOMENT « COUPANT LE CŒUR » PENDANT LA CÉRÉMONIE : « HORRIFIÉ »

Mais il a déclaré qu’une fois revenu de son déploiement, « tout s’est déclenché, je rebondissais sur les murs. Genre, que se passe-t-il ici ? Je ressens maintenant tout au lieu d’être engourdi. »

Diana a été enterrée à Althorp House, leur maison d’enfance, à Northampton, au nord de Londres, où Spencer vit toujours.

Spencer a partagé une autre photo d’enfance de Diana dans un pull et une jupe sur ses réseaux sociaux le jour de son anniversaire en 2021.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Aujourd’hui, c’est le 60e anniversaire de Diana, princesse de Galles », a-t-il écrit. « Le 1er juillet 1961 était une journée d’été anglaise exceptionnellement chaude, les parents de Diana se souvenaient toujours. Elle est née à Park House, sur le domaine Queen’s Sandringham à Norfolk. Park House est visible à l’arrière-plan de cette photo de famille prise par le père de Diana, le 8e. Comte Spencer. »