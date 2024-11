Le frère de la princesse Diana partage des photos avec sa nouvelle amoureuse après une « fabuleuse soirée »

Le frère de la princesse Diana partage de superbes photos avec sa nouvelle amoureuse après une « fabuleuse soirée »

Le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, a partagé de superbes photos avec sa nouvelle partenaire Catrine Jarman, qui est également co-animatrice de son podcast aux côtés du révérend Richard Coles.

Charles Spencer a partagé les photos après la « fabuleuse soirée » hier soir au Cirencester History Festival.

Partageant les photos, le prince William et l’oncle de Harry ont déclaré : « Une soirée si fabuleuse hier soir au @cirenhistoryfest – un public à guichets fermés est gentiment venu entendre @catjarman @revrichardcoles et moi faire un enregistrement en direct pour notre podcast The Rabbithole Detectives, puis le trois d’entre nous ont dédicacé un livre – principalement pour notre nouvelle offre, The Rabbit Hole Book.

Il a poursuivi en disant : « C’est la toute première année du Festival d’histoire de Cirencester, et il a fait salle comble. Un ajout bienvenu à la programmation des festivals littéraires au Royaume-Uni.

Plus tôt, en parlant à Les tempspar Bonjour MagazineSpencer et Jarman ont été interrogés sur leur romance dans une interview conjointe avec le révérend Richard Coles.

Spencer a déclaré: « Nous sommes proches. Eh bien, assez proches. »