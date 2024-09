Le frère de la princesse Diana organise une grande fête alors que Harry fête ses 40 ans

Le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, et ses fils ont organisé une « soirée amusante » dans leur maison ancestrale d’Althorp, un jour après que le prince Harry a célébré son 40e anniversaire.

Charles Spencer s’est rendu sur X, ancien compte Twitter, et a partagé une jolie photo et a révélé qu’ils organisaient une fête.

Il a déclaré : « Soirée amusante à @AlthorpHouse ce soir – mes fils et moi avons accueilli les Saints Rugby victorieux lors d’un dîner pour marquer leur victoire en Rugby Premiership cette année.

« 58 joueurs et de nombreuses personnes clés qui travaillent pour rendre cette équipe formidable sont venus en tant qu’invités. #shoearmy. »





Spencer a organisé la fête à Althorp House quelques jours après y avoir accueilli le prince Harry lors de la récente visite du duc au Royaume-Uni pour les funérailles de Lord Fellowes.

Des experts royaux ont affirmé que le prince Harry « a montré qu’il se sentait chez lui avec les Spencer » en séjournant chez son oncle à Althorp House lors de son voyage au Royaume-Uni.

Le duc est resté proche de la famille de sa mère, la princesse Diana.

Charles Spencer, 9e comte Spencer, a également assisté à une cérémonie en mai pour le dixième anniversaire des Jeux Invictus d’Harry à la cathédrale Saint-Paul de Londres.

De plus, le prince Harry a célébré son 40e anniversaire dimanche et a reçu l’amour et les vœux de douceur de son père, le roi Charles, et de son frère éloigné, le prince William, au milieu de leur rupture persistante.