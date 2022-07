Le frère de la princesse Diana, Earl Spencer, dit qu’il a été “préparé” par Martin Bashir pour obtenir une interview “trompeuse”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le frère de la princesse Diana, Earl Charles Spencer, parle des méthodes trompeuses utilisées par Martin Bashir pour obtenir une interview explosive avec le défunt royal qui fait encore la une des journaux aujourd’hui.

La semaine dernière, la BBC a annoncé qu’elle paierait une ancienne nounou royale pour les “allégations totalement infondées” de Bashir à son sujet, qui ont été utilisées pour organiser une rencontre télévisée avec Diana en 1995. Une enquête officielle de la BBC a révélé que Bashir, 59 ans, avait manipulé Diana. à croire qu’Alexandra Pettifer, anciennement connue sous le nom de Tiggy Legge-Bourke, avait une liaison avec le prince Charles. Bashir a produit de faux relevés bancaires pour étayer sa demande.

Le 9e comte Spencer, 58 ans, a appelé la police à poursuivre l’enquête sur l’affaire. Dans un éditorial écrit pour The Mail on Sunday, Spencer a déclaré que Bashir l’avait manipulé pour se rapprocher de sa sœur.

“J’ai eu l’impression d’avoir été soigné… on m’a montré de faux relevés bancaires; on m’a parlé de paiements sournois, d’espionnage et d’une tromperie épouvantable”, a déclaré Spencer. “Mais, tout le long, c’est moi qui ai été trompé pour que M. Bashir atteigne ma défunte sœur.”

Spencer a déclaré que Diana était “extrêmement vulnérable” à l’époque, car des informations partagées avec des amis proches avaient été divulguées à la presse.

“Elle a été naturellement secouée par cela”, a expliqué Spencer. “Avec le recul, je soupçonne qu’elle a été très tôt victime de “piratage téléphonique” par des inconnus, mais personne n’était au courant de cette pratique criminelle en 1995, alors elle acceptait les affirmations scandaleuses selon lesquelles des forces obscures étaient à l’œuvre.”

“La question que me posent à plusieurs reprises des membres du public inquiets, furieux de ce que ma sœur a subi, est pourquoi la police n’a-t-elle pas poursuivi les personnes impliquées pour ce que divers avocats chevronnés m’ont dit être clairement un comportement illégal et criminel?” Spencer a continué. “J’espère que la police reconsidérera ses responsabilités dans cette affaire. Eux seuls ont le pouvoir d’aller au fond de ce terrible scandale, qui a conduit Diana à se sentir encore plus exposée et seule, et l’a trompée en renonçant à ceux qui s’occupaient d’elle et l’aurait protégée.”

Spencer a noté que les mensonges racontés à Diana “l’ont amenée à parler d’une manière qui l’a mise sur une voie où elle était sans protection appropriée quand elle en avait le plus besoin”.

“Tous les responsables doivent rendre des comptes”, a ajouté Spencer.

La BBC a présenté ses excuses à l’ancienne nounou du prince William et du prince Harry pour les allégations “fausses et malveillantes” faites contre elle dans le cadre de la tentative de Bashir d’obtenir une interview exclusive avec Diana.

Pettifer a comparu devant la Haute Cour de Londres pour les excuses publiques. Ses avocats ont déclaré au tribunal que les allégations avaient causé “de graves conséquences personnelles pour toutes les personnes concernées”.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déclaré que la société avait accepté de payer “des dommages substantiels” à Pettifer. Le diffuseur “n’a pas posé les questions difficiles” sur la façon dont l’interview de Diana a été obtenue, a-t-il ajouté.

“Je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser publiquement auprès d’elle, du prince de Galles et des ducs de Cambridge et de Sussex, pour la manière dont la princesse Diana a été trompée et l’impact qui en a résulté sur toute leur vie”, a déclaré Davie. dans un rapport.

William et Harry ont vivement critiqué la BBC pour ses lacunes après qu’une enquête a révélé que Bashir avait utilisé des moyens trompeurs pour sécuriser l’interview explosive de Diana en 1995.

Dans l’interview, un scoop majeur pour Bashir, Diana a déclaré que “nous étions trois dans ce mariage” – faisant référence à la relation de Charles avec Camilla Parker-Bowles. Son récit sincère de son mariage raté avec le prince de Galles a été regardé par des millions de personnes et a envoyé des ondes de choc à travers la monarchie.

L’avocate de Pettifer, Louise Prince, a déclaré que l’ancienne nounou n’avait pas connu la source des allégations portées contre elle au cours des 25 dernières années. Mais il semble maintenant probable que les réclamations soient survenues dans le cadre des efforts de la BBC pour obtenir l’interview de Diana, a déclaré Prince.

Les fausses allégations – y compris une allégation selon laquelle Pettifer est tombée enceinte du bébé de Charles et s’est fait avorter – semblaient exploiter de fausses spéculations médiatiques antérieures, a déclaré l’avocat.

Elle a dit que Diana avait confronté Pettifer à propos de l’allégation à la fin de 1995 et avait dit à un membre de la famille royale qu’elle avait une lettre de l’hôpital prouvant que l’avortement avait eu lieu.

“Comme l’allégation d’un avortement était totalement fausse, une telle lettre ne pouvait qu’avoir été fabriquée”, a déclaré Prince.

Davie a déclaré que le diffuseur ne montrerait plus jamais l’interview de Diana ni ne l’autoriserait à d’autres diffuseurs.

Pettifer a déclaré après l’audience qu’elle était déçue qu’une action en justice soit nécessaire.

La BBC a déjà versé des dommages-intérêts à l’ancien assistant de Diana ainsi qu’à un ancien producteur de la BBC qui a été licencié après avoir alerté les éditeurs de faux documents que Bashir a utilisés pour accéder à Diana.

Bashir a depuis démissionné de son rôle de rédacteur en chef de la BBC sur la religion et a publié une déclaration s’excusant pour sa conduite. Le directeur des nouvelles et des affaires courantes de la BBC à l’époque, Tony Hall, s’est également retiré à la suite de l’enquête.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.