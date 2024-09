Le frère de Kate Middleton réagit à la dernière déclaration émouvante du prince William

Le frère de Kate Middleton, James Middleton, a apporté son soutien à son beau-frère, le prince William, alors que le prince de Galles s’est rendu à Aberdeen pour remercier les organisations de lutte contre les sans-abri de la ville pour leur travail de soutien aux sans-abri.

Le futur roi s’est rendu sur X, ancien compte Twitter et Instagram, et a partagé une vidéo de lui lors de sa visite, en déclarant : « Un immense merci aux incroyables travailleurs et organisations de lutte contre les sans-abri à Aberdeen pour votre dévouement sans faille et vos efforts inlassables.

« Votre travail de soutien aux plus vulnérables et votre engagement à faire une différence dans la communauté sont vraiment inspirants. Ensemble, nous pouvons mettre fin au sans-abrisme. »

Dans un article précédent, le prince de Galles a partagé de superbes photos du voyage et a écrit dans la légende : « C’est génial d’en savoir plus sur tout le travail incroyable accompli par Shelter Scotland pour soutenir les personnes sans abri à Aberdeen.

« En tant que membre clé de la coalition Homewards Aberdeen, @shelterscotland aide les jeunes à prendre des mesures vers un avenir meilleur, tout en s’engageant à défendre le droit à un logement sûr pour tous. »

Les publications ont reçu un soutien massif de la part des fans et des amis.

James Middleton s’est également rendu sur Instagram et a apporté son soutien au prince William en appuyant sur le bouton cœur de toutes les publications.