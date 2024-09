Le frère de Julia Roberts, Eric Roberts, critique son film « Steel Magnolias »

Le grand frère de Julia Roberts, Eric Roberts, continue d’essayer de la maintenir humble en jetant de l’ombre sur son film.

Selon Divertissement hebdomadaireEric a écrit dans ses nouveaux mémoires, Runaway Train : ou l’histoire de ma vie jusqu’à présent« Julia était bonne dans Mystic Pizza, excellente dans Pretty Woman, mais pas tellement dans Steel Magnolias, à mon avis, même si cela a valu à Julia sa première nomination aux Oscars. »

En parlant du film de sa sœur, il a continué en admettant : « Je ne veux pas avoir l’air d’un acteur qui parle, ou d’un frère jaloux, mais je ne pense pas que sa performance ait été à la hauteur dans ce film. Quand je l’ai vue dans Steel Magnolias, je me suis dit : « OK, c’est bien, elle est presque une bonne actrice, et un jour elle le sera ». »

Selon Hebdomadaire américainLes critiques d’Eric sur la comédie dramatique de 1989, dans laquelle jouaient également Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah et Olympia Dukakis, ne s’arrêtent pas à Julia.

Il a également déclaré : « Personne n’est génial dans ce film. »

En ce qui concerne le film Magnolias d’aciera déclaré Roberts, « Ils ont tous mâché beaucoup de décors, et nous savons que si un acteur pleure dans un film, il est le premier de la classe. Il obtient la nomination aux Oscars parce que pleurer est très apprécié. C’est la grande blague dans tous les cours de théâtre, même dans l’Actors Studio du grand Lee Strasberg. Pleurer et mourir, ça rapporte du lard ! »

Malgré ses propos audacieux à propos de Magnolias d’acierdans lequel Julia jouait Shelby Eatenton-Latcherie, Eric s’est également excusé auprès de sa sœur dans le livre, qui est sorti en librairie le mardi 17 septembre, pour avoir une fois pris le crédit de sa renommée, selon la publication.