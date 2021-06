Le frère de Jane Austen avait des liens avec le mouvement pour l’abolition de l’esclavage, a assisté à la réunion de Londres, déclare un nouveau record

Alors que les admirateurs de Jane Austen savourent l’esprit et la romance de « Orgueil et préjugés » et de ses autres romans durables, les chercheurs découvrent des détails sur la vie et l’époque d’Austen, y compris un lien familial avec l’esclavage qui a fait surface il y a 50 ans. L’effort pour replacer l’écrivaine dans le contexte social et politique de son époque a donné lieu à une découverte nouvelle et contrastée : un frère préféré faisait partie du mouvement abolitionniste du XIXe siècle.

Devoney Looser, professeur à l’Arizona State University et auteur de « The Making of Jane Austen », a découvert la présence du révérend Henry Thomas Austen à la Convention mondiale anti-esclavagiste de 1840 à Londres, qui a attiré quelque 500 délégués.

« J’ai été stupéfait de découvrir ce fait », a déclaré Looser dans une interview. Elle a d’abord détaillé ses recherches dans un essai pour le supplément littéraire du Times.

« Les engagements et les actions de la famille ont profondément changé, passant d’une complicité connue dans l’esclavage colonial à un activisme anti-esclavagiste auparavant inaperçu », a écrit Looser. « Henry est devenu un Austen de nouvelle génération soutenant publiquement un engagement politique pour abolir l’esclavage à travers le monde. »

L’essai de Looser aborde également les liens précédemment révélés du patriarche George Austen avec la plantation de canne à sucre antillaise d’une autre famille, les qualifiant de « très réels » mais « à la fois sous-décrits et surestimés ».

La dernière recherche a été saluée par Patricia A. Matthew, professeure agrégée d’anglais à l’Université d’État de Montclair, qui se concentre sur la littérature de la période qui englobe Austen. Ses cours incluent la littérature abolitionniste britannique.

« Je suis toujours enthousiasmé par les nouvelles informations sur les auteurs que j’enseigne », a déclaré Matthew. Bien que cela ne change pas sa vision du travail d’Austen – « Je ne crois pas que je lis quelqu’un qui est activement engagé dans des débats sur la traite des esclaves » – cela pourrait résonner chez les admirateurs les plus dévoués d’Austen, parfois appelés « Janeites ».

« Je pense qu’ils ont une sorte de jugement sur la façon dont ils pensent non seulement à Austen, mais à la période de la Régence », a déclaré Matthew, se référant à l’ère britannique du début des années 1800. « Cela soulève toutes sortes de questions intéressantes sur la façon dont ils comprennent cet auteur. »

Les six romans majeurs que Jane Austen a écrits avant sa mort à 41 ans en juillet 1817 sont des œuvres fortement observées sur la nature et les relations humaines, non ancrées dans l’actualité. Il y a une référence à l’esclavage dans « Mansfield Park » et une conversation entre deux personnages dans « Emma » comprend des mentions d’abolition et de vente de « chair humaine ».

Quant aux propres convictions d’Austen, Looser a déclaré : « Nous savons d’après ses lettres qu’elle se réfère à avoir aimé les écrits d’un abolitionniste blanc de premier plan, Thomas Clarkson. Nous savons donc qu’elle lisait et se souciait des problèmes de race et d’injustice raciale. »

Une entrée de journal intime d’un autre frère Austen, Francis, a qualifié de regrettable que toute trace d’esclavage « doit exister dans des pays dépendant de l’Angleterre ou colonisés par ses sujets ». Son opinion n’a été rendue publique qu’au début des années 1900.

La Grande-Bretagne a interdit la traite des esclaves en 1807 et a rendu l’esclavage illégal en 1833, à l’exception de certains territoires. La législation ultérieure l’a totalement interdit.

Comment Looser a découvert l’activisme abolitionniste d’Henry est un roman policier. Au cours de ses recherches en cours, elle a découvert qu’il s’était présenté comme le révérend HT Austen pour ses écrits et son travail public. Cela l’a entraînée vers de nouvelles voies, y compris sa participation à la convention.

Il ne se trouvait nulle part ailleurs, même dans la bible des érudits d’Austen, « A Chronology of Jane Austen and her Family : 1600 to 2000 » de Deirdre Le Faye, que Looser décrit comme près de 800 pages remplies de « milliers et milliers de faits ” sur les Austen.

La découverte de Looser coïncide avec une réévaluation raciale qui se déroule largement, y compris au Royaume-Uni.

En avril, une bourrasque de médias britanniques a salué le projet de mettre à jour le musée de la maison de Jane Austen dans la ville de Chawton, où elle a vécu et écrit pendant environ huit ans et qui attire les fans d’Austen. Une exposition remaniée qui comprendra des recherches sur ses liens avec l’esclavage a été dénoncée comme une « attaque révisionniste » par un journal.

« Nous tenons à rassurer que nous n’interrogerons pas, et n’avons jamais eu l’intention d’interroger Jane Austen, ses personnages ou ses lecteurs pour avoir bu du thé », a déclaré une déclaration acidulée publiée par Jane Austen’s House – le thé étant un élément essentiel de l’empire colonial britannique.

Pour les lecteurs qui pourraient hésiter à apporter ce qui pourrait sembler être des problèmes et des perspectives modernes en considération d’Austen et de son travail, Looser a une réponse toute prête.

« Les problèmes de race, de racisme et de justice raciale sont au cœur de la journée de Jane Austen », a-t-elle déclaré. « Nous ne soulevons donc pas de questions et de préoccupations qui n’existaient pas à son époque. Ils étaient absolument là. »

