Le frère de GHISLAINE Maxwell a rompu son silence en appelant à sa libération et en critiquant son traitement «brutal et dégradant» en prison.

Ian Maxwell, 64 ans, a fustigé le système juridique américain « bizarre et cruel » alors que sa sœur pourrit dans une prison de Brooklyn avant son procès cet été.

Ghislaine, 59 ans, une mondaine britannique, est accusée d’avoir procuré des jeunes filles à son ancien amant Jeffrey Epstein – un pédophile condamné et présumé trafiquant sexuel.

Elle reste sous surveillance permanente des suicides, les autorités américaines craignant de subir le même sort qu’Epstein – qui s’est suicidé en prison en août 2019 en attendant son procès.

Selon sa famille, Ghislaine est détenue dans une minuscule cellule et est surveillée par des caméras 24h / 24 et 7j / 7.

Son frère dit que ses cheveux tombent, qu’elle a perdu 20 livres et qu’elle perd «la capacité de se concentrer».

Ian a dit au Télégraphe: « Comme vous le savez, ma sœur est détenue dans les conditions les plus effroyables et soumise à des traitements brutaux et inhabituels et pourtant elle est en détention provisoire.

« Cela signifie qu’elle est innocente et qu’elle a droit à la présomption d’innocence. »

Ian a ajouté que le traitement de sa sœur était une « honte pour toute démocratie civilisée ».

Ghislaine a été arrêtée par le FBI dans une maison isolée d’un million de dollars dans le New Hampshire en juillet dernier.

Elle est également accusée de parjure dans le cadre d’un témoignage sous serment en 2016 dans lequel elle a nié la victime présumée du trafic d’Epstein, Virginia Roberts – qui allègue qu’elle a été forcée de coucher avec le prince Andrew, une affirmation qu’il nie.

Ian a déclaré que sa sœur, la fille du magnat des médias Robert Maxwell, éduquée à Oxford, est détenue dans une cellule mesurant 6 pieds sur 9 pieds qui comprend «un lit en béton et des toilettes».

Il a déclaré: « Elle a 10 caméras entraînées sur elle, dont une caméra mobile 24h / 24 et 7j / 7.

«Quatre gardes l’observent tout le temps et probablement un autre regarde les flux de la caméra.

« Elle n’est pas autorisée dans les coins de sa cellule. Elle n’est pas autorisée à moins de 2,5 pieds de la porte de la cellule. »

Son frère a expliqué qu’elle avait enduré ces conditions «brutales» pendant 250 jours.

« C’est tout simplement faux », ajoute-t-il.

Ian a déclaré que la famille était «convaincue qu’elle serait acquittée», insistant sur le fait que l’impression publique de sa sœur était «entièrement fausse».

Il a déclaré que la famille avait « réussi à rassembler » 28,5 millions de dollars pour la caution de Ghislaine.

Ian a déclaré que sa sœur avait même abandonné ses passeports britanniques et français pour prouver aux autorités américaines qu’elle ne représentait pas un risque de fuite – ce qu’il appelle « un grand sacrifice ».

Le mondain s’est vu refuser la libération sous caution et risque 50 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Elle nie toutes les allégations d’inconduite portées contre elle.