Les jurés ont entendu à plusieurs reprises les derniers mots de George Floyd et ont vu des images de lui mourant dans une rue de Minneapolis. Mais lundi, ils ont eu une autre photo de lui: des photos de famille prises tout au long de sa vie, racontées par les souvenirs de son jeune frère, Philonise.

Un bébé niché sur la poitrine de sa mère. Un adolescent penché sur un manuel. Un basketteur de l’équipe de basket-ball du South Florida Community College. Un père tenant sa fille.

Philonise Floyd, 39 ans, a pris la barre des témoins lundi après-midi dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, racontant aux jurés des histoires sur le fait de grandir avec son «grand frère» alors que les procureurs montraient les vieilles photos.

Le jeune frère s’étrangla en voyant l’image de George – surnommé «Perry» d’après son père – et sa mère. «Ils me manquent tous les deux», a-t-il déclaré.

Philonise Floyd a déclaré qu’il s’était marié le 24 mai. Son frère est décédé le 25 mai 2020. Et sa mère est décédée le 30 mai 2018. «C’est comme un mois doux-amer parce que je suis censé être heureux quand ce mois viendra», dit-il. , s’arrêtant pour enlever ses lunettes et s’essuyer les yeux avec un mouchoir en papier.

Il a témoigné en tant que témoin «d’étincelle de vie» pour donner aux jurés une meilleure idée de qui était George. Une décision de la Cour suprême du Minnesota en 1985 permet aux procureurs d’humaniser les sujets décédés. « La victime n’était pas seulement des os et des tendons couverts de chair, mais était imprégnée de l’étincelle de vie », a déclaré le tribunal.

Philonise Floyd a déclaré que son frère « était tellement un chef pour nous dans la maison ». Il est né à Fayetteville, en Caroline du Nord, et la famille a déménagé à Houston quand ils étaient jeunes. Les frères ont deux sœurs aînées. George Floyd est né après eux, puis Philonise et ensuite Rodney.

« Il s’assurait toujours que nous avions nos vêtements pour l’école. Il s’assurait que nous allions tous à l’école à l’heure », a-t-il déclaré. George ne pouvait pas cuisiner – il « ne pouvait pas faire bouillir de l’eau » – mais il a fait « les meilleurs sandwichs à la mayonnaise à la banane », a déclaré Philonise.

Philonise Floyd, mariée et père de deux enfants vivant à Houston, a déclaré avoir grandi en jouant à des jeux Nintendo avec George. Il se souvient que George marquait sa taille sur les murs, disant qu’il «voulait toujours être plus grand». Il a dit que George était aimé dans la communauté.

« Les gens allaient à l’église simplement parce qu’il était là », a déclaré Philonise Floyd. « Il savait juste comment faire en sorte que les gens se sentent mieux. »

Le jeune frère a parlé de l’amour de George Floyd pour le sport. Il a déclaré que George excellait dans le basket-ball et le football au lycée et avait obtenu une bourse pour aller au South Florida Community College avant d’être transféré à la Texas A&M University, où il a joué au football.

Philonise a dit que George lui avait appris à jouer au basket. «Il disait mec, allons cerceau», dit Philonise.

George lui a aussi appris à jouer au football, a déclaré Philonise. « J’ai toujours pensé que mon frère ne pouvait pas lancer, mais il n’a jamais eu l’intention de me lancer la balle. Il la lançait toujours à un angle où je devais la chasser ou sauter pour elle ou plonger pour elle. »

Philonise a déclaré que George avait une relation « unique en son genre » avec leur mère, surnommée « Mlle Cissy ».

«Je pleure beaucoup, mais George avec ma mère, il serait toujours juste sur elle», a déclaré Philonise. « C’était tellement unique comment ils se trouvaient l’un avec l’autre. Il se couchait simplement sur elle en position fœtale comme s’il était encore dans l’utérus. »

Philonise a déclaré que George avait le cœur brisé par la mort de leur mère en 2018. Lors des funérailles, George était « juste en train de l’embrasser. Il ne voulait pas quitter le cercueil », a déclaré Philonise.

L’enterrement était la dernière fois qu’il a vu George avant sa mort, a déclaré Philonise. Mais les deux parlaient fréquemment au téléphone le matin lorsque Philonise travaillait comme chauffeur de camion.

« Il écoutait simplement », a déclaré Philonise.

Contribution: Kevin McCoy et Tami Abdollah