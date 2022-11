Le frère de Fury confirme l’interdiction de voyager aux États-Unis du champion de boxe

Tommy Fury a discuté des développements après que son frère aurait eu des liens avec un chef de file du crime

Le champion de boxe poids lourd WBC, Tyson Fury, est interdit d’entrée aux États-Unis, a déclaré son frère Tommy Fury.

Tyson Fury s’est vu refuser l’accès aux États-Unis en juin pour ses liens présumés avec le chef du crime irlandais Daniel Kinahan, qui a été sanctionné par les autorités américaines.

Le Département d’État américain a également annoncé une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation de trois membres de la famille Kinahan.

Lors d’une apparition sur le podcast MMA Fighting on SBN lundi, Tommy Fury a déclaré que “Moi et Tyson ne pouvons tout simplement pas entrer en Amérique à la minute et c’est comme ça.”

Si elle est correcte, l’interdiction signifie que Tyson Fury doit organiser ses combats au Royaume-Uni ou au Moyen-Orient, tandis que Tommy a déjà annulé un combat prévu avec YouTuber Jake Paul à New York.

Interrogé sur ce qui est fait pour résoudre le problème, Tommy a répondu : “Je ne sais pas (ce qui se passe), c’est pour ça que je paie mes avocats et mon équipe juridique tous les jours, ils font le tri et j’ai dit s’il vous plaît, résolvez ce problème dès que possible et c’est là que je l’ai laissé à le moment.

«J’espère que cela sera résolu dès que possible parce que je veux venir en Amérique non seulement pour la boxe et bien sûr pour que le grand combat dépasse la ligne, mais si cela ne se résout pas avant longtemps, je ne peux pas parlez-en sur combien de temps cela va prendre…

« Mais disons que c’est long, allons-y ici. Je combattrai cet homme n’importe où, ça ne me dérange pas. Je suis prêt à partir,” Fury a ajouté concernant le match potentiel de Paul.

Daniel Kinahan aurait été conseiller de Tyson Fury et était chargé de superviser les activités de la société de gestion de boxe MTK Global jusqu’à sa dissolution.

Interrogé sur les allégations selon lesquelles Kinahan serait derrière une organisation criminelle mondiale, Fury a précédemment déclaré : “Ce ne sont pas mes affaires et je ne m’immisce dans les affaires de personne d’autre.”

« Parce que j’ai été pris en photo avec un homme, cela ne fait pas de moi un criminel. Je ne suis qu’un boxeur. Il pourrait y avoir un criminel dans ce bâtiment », il a également insisté lorsqu’on lui a posé des questions sur une photo de février de lui-même et de Kinahan à Dubaï.

Le prochain combat de Tyson Fury sera une affaire entièrement britannique contre Derek Chisora ​​au stade Tottenham Hotspur le 3 décembre.

Au-delà de cela, une confrontation d’unification incontestée avec le champion des poids lourds WBA, IBF, WBO et IBO Aleksandr Usyk pourrait avoir lieu à Londres ou en Arabie saoudite, si cela est convenu.

Tommy Fury fait pression pour que Paul le combatte au Royaume-Uni et est convaincu que l’affrontement entre deux novices avec un vaste attrait sur les réseaux sociaux se révélera un succès au box-office.

«Je ne crois pas qu’il y ait quelqu’un dans ce pays qui ne viendrait pas à ce combat. Je crois qu’il battrait tous les records. Nous pourrions certainement en attirer 70 000 », Fury a revendiqué dans la même apparition en podcast.