Le frère de Brooke Burke, Tommy, est décédé à 44 ans juste un jour après son anniversaire alors que l’ancien de DWTS pleure après un décès «inattendu»

Le frère de BROOKE Burke, Tommy, est décédé à l’âge de 44 ans juste un jour après son anniversaire alors que l’ancien de Dancing With The Stars le pleurait après son décès « inattendu ».

Brooke, 49 ans, a annoncé que son jeune frère était décédé le Instagram.

Instagram/Brooke Burke

Brooke et Tommy ont posé ensemble pour une photo[/caption]

Instagram/Brooke Burke

Brooke a demandé à Tommy de « reposer dans l’amour »[/caption]

Le Danser avec les étoiles alun a posté un emoji au cœur brisé en sous-titrant ses clichés : je n’ai pas de mots. »

Sur quelques-unes des photos, Brooke et Tommy ont posé côte à côte.

Sur une autre photo, Tommy avait un pain adulte et des dreadlocks alors qu’il jouait de la guitare.

Brooke a également mentionné que son frère était né le 19/07/1977 et était décédé le 20/07/2021.

L’animatrice de Rock Star a également partagé d’autres clichés de son défunt frère en elle Histoires Instagram.

‘AMOUR PUR’

Brooke a écrit: « Reposez-vous dans l’amour… l’amour pur. »

« Le mardi 20 juillet 2021, Tommy Burke, alias Fatcat, est décédé subitement et de manière inattendue alors qu’il dormait chez lui », selon le page GoFundMe.

La déclaration a poursuivi: « Tout au long de sa vie, Tom a apporté positivité et rire à tout le monde autour de lui, en particulier sa famille et ses amis. C’était un artiste dans tous les sens du terme : de ses paroles de rap pleines d’esprit à ses peintures impressionnantes, ses boiseries et ses créations professionnelles.

« Il nous manque déjà beaucoup. Il laisse derrière lui sa femme et ses 10 enfants. Cette collecte de fonds a pour but de les aider à les soutenir pendant et après cette période difficile. »

Les dons ont atteint jusqu’à plus de 16 000 $ afin d’atteindre l’objectif de 30 000 $

‘UN ARTISTE’

Tommy laisse dans le deuil sa femme et ses dix enfants, selon Gens.

En 2019, Brooke avait présenté son nouveau petit ami à ses amis de Dancing With The Stars en novembre.

L’ancienne mannequin Playboy et ses copains de télé-réalité se sont retrouvés pour des vacances au Mexique.

La star de la télévision avait amené son nouveau petit ami Scott Rigsby à la réunion au nouvel hôtel Nobu de Los Cabos.

LA RÉUNION

Brooke et Scott avaient l’air vraiment confortables alors qu’ils nageaient ensemble dans l’eau.

Ils dégustaient des margaritas au bord de la piscine avec leurs amis pendant qu’ils recevaient des massages en couple et ont fini par se détendre au bord de la magnifique côte.

Elle venait de rompre avec son ex-mari David Charvet, après sept ans de mariage.





Brooke et David partagent deux enfants : Shaya et Heaven Rain.

Auparavant, Brooke avait été mariée au chirurgien plasticien Garth Fisher pendant environ quatre ans et avait deux filles, Neriah et Sierra.

Brooke avait remporté Dancing With the Stars en 2008 avec son partenaire Derek Hough.

Instagram/Brooke Burke

Brooke a dit qu’elle n’avait « pas de mots aujourd’hui »[/caption]

Instagram/Brooke Burke

Tommy a joué de la guitare sur la photo de Brooke[/caption]

GoFundMe

Tommy était « un artiste dans tous les sens du terme »[/caption]