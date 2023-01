Le frère de Brit a été abattu dans son lit en Jamaïque, accusé de meurtre quelques jours seulement après les funérailles de sa mère

La police jamaïcaine a accusé un homme de 38 ans du meurtre de son frère qui a été tué par balle alors qu’il venait du Royaume-Uni.

Lemone Brown, un charpentier de Manchester, est accusé d’avoir abattu Michael Brown, 48 ans, alors qu’ils se trouvaient sur l’île des Caraïbes pour les funérailles de leur mère.

Michael Brown a été abattu en Jamaïque 1 crédit

L’homme de 48 ans était impliqué dans une querelle de propriété familiale

Selon la police, les frères Brown, qui étaient en train de planifier les funérailles de leur mère, sont impliqués dans un litige foncier depuis 2015.

Le commandant de la police de Manchester, le surintendant Shane McCalla, a déclaré que la police et les membres de la communauté avaient tenté de résoudre pacifiquement le différend.

“C’est vraiment triste, ce qui s’est passé, et ce qui est encore plus triste, c’est que les personnes, même les personnes décédées, se seraient trouvées au commissariat de Mandeville où des membres du bras de sécurité communautaire et de la justice réparatrice auraient tenté d’obtenir le les parties à parvenir à une forme d’accord dans leurs différends sur les propriétés.” dit McCalla.

Selon les rapports de police, Brown – qui portait le nom de rue «Jimmy» – a été tué vers 00h20 jeudi dernier dans une maison inachevée qu’il construisait dans la communauté quatre jours seulement après avoir enterré sa mère de 74 ans.

L’homme de 48 ans a été blessé par balle au haut du corps. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Mandeville, où il a été déclaré mort.

Un rapport de police indique que Brown a été attaqué par des hommes armés qui ont ouvert le feu sur lui alors qu’il entrait dans la maison qu’il construisait dans l’île des Caraïbes.

Citant des “sources communautaires”, la station de radio jamaïcaine Nationwide 90FM a déclaré que Brown avait été impliqué dans une querelle familiale “amère” sur plusieurs propriétés que sa mère récemment décédée lui avait laissées dans son testament dans la nation insulaire.

La station a rapporté que le différend s’était intensifié mercredi entre Brown et ses proches, et une vive dispute a eu lieu.

La police a immédiatement ouvert une enquête sur la fusillade et recueille des déclarations.

La paroisse où Brown a été tué enregistrant un total de cinq meurtres depuis le début de l’année, McCalla a déclaré qu’un certain nombre d’entre eux étaient liés à des conflits.

“Ce que nous voulons que les gens fassent, c’est essayer de trouver des moyens plus amicaux pour résoudre les conflits. Un certain nombre de meurtres enregistrés dans la paroisse résultent de conflits et d’une incapacité à gérer correctement les conflits et à résoudre les différends”, a-t-il déclaré.

Un résident local a déclaré qu’il y avait beaucoup de conflits fonciers et immobiliers en Jamaïque qui se terminaient parfois tragiquement.

Elle a déclaré: «Ce jeune homme est venu d’Angleterre pour enterrer sa mère et s’occuper de la maison qu’il construisait et il sera lui-même enterré. C’est tellement horrible et triste.

« Vous venez de tout ce chemin et vous ne reviendrez pas. Cela ne peut pas être facile.

Brown est le deuxième Britannique à être abattu en Jamaïque cette année après que Sean Patterson, 33 ans, un entraîneur personnel de Shepherd’s Bush, dans l’ouest de Londres, a été retrouvé blessé par balle au haut du corps et à la tête à St James, plus tôt en janvier.

S’exprimant à l’époque, le sous-commissaire de la police jamaïcaine, Fitz Bailey, l’a qualifié de meurtre à forfait émanant de la Grande-Bretagne.

Dans une déclaration vidéo, Bailey a poursuivi en disant que Patterson était arrivé en Jamaïque le 29 décembre avec un autre homme également de Londres.

Le couple avait passé plusieurs jours dans un appartement avant de s’installer dans la villa de Bogue Hill le jour de l’An.

Plus tard dans la journée, M. Patterson et l’homme qui restait avec lui ont rencontré une troisième personne de Kingston, et tous les trois ont séjourné à la maison d’hôtes dans des chambres séparées.

C’est vers midi le lendemain que M. Patterson et l’homme jamaïcain se sont rendus sur la terrasse de la piscine de la villa, et un “homme seul vêtu d’un sweat à capuche noir” a été vu en train de tirer, a déclaré M. Bailey.

Un porte-parole de la police a confirmé qu’un homme a été arrêté et accusé du meurtre de son frère et qu’il comparaîtra sous peu devant le tribunal.