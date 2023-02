Le frère de Biden nie toute implication dans l’accord saoudien – News 24

Un affidavit de 2021 allègue que Jim Biden a admis avoir été embauché pour négocier un règlement de 140 millions de dollars avec Riyad en raison du népotisme

Jim Biden, le frère du président américain Joe Biden, a nié avoir été embauché pour aider à négocier un règlement de 140 millions de dollars entre une entreprise de construction américaine et le gouvernement saoudien après qu’un affidavit sous serment a fait surface mardi affirmant qu’il avait admis qu’il avait obtenu le poste en raison de son nom de famille.

L’ancien responsable du Trésor américain devenu enquêteur privé Thomas Sullivan a affirmé dans une déclaration sous serment que Jim Biden avait avoué avoir été nommé pour représenter la société de construction Hill International dans les négociations de règlement avec Riyad en 2012 en raison de ses liens familiaux avec le vice-président de l’époque. « Bien sûr, le [Biden] nom n’a pas fait de mal, “ a déclaré le frère du politicien à Sullivan, selon l’affidavit, dont le contenu a été rendu public par le Daily Mail mardi.

Un représentant de Jim Biden a cependant catégoriquement réfuté la déclaration sous serment de Sullivan, déclarant mercredi au New York Post, “M. Biden n’a jamais négocié avec le gouvernement saoudien au nom de Hill ou de toute autre entité.















“Toute l’histoire est une nouvelle tentative de salir Jim Biden”, il a dit.

L’affidavit de mai 2021 a été déposé concernant un différend avec un cabinet d’avocats que Hill avait engagé dans le but de récupérer 140 millions de dollars prétendument dus par les Saoudiens pour une usine de dessalement que Hill avait construite dans les années 1980. Interrogé spécifiquement pour savoir s’il avait assisté à une réunion avec le ministère saoudien du commerce “pour recevoir le paiement final pour le travail que Hill avait effectué”, Biden aurait dit à Sullivan que “Au meilleur de sa mémoire, il avait assisté à une telle réunion et que la raison pour laquelle il y assistait était” à cause de sa position et de sa relation “avec son frère.”

Dans un affidavit de mai 2022, l’associé V. Thomas Lankford du cabinet d’avocats Lankford & Reed a confirmé que “Hill, agissant à travers [its CEO Irvin] Richter, a envoyé Jim Biden » à la réunion de 2012 à Riyad “Parce que l’Arabie Saoudite [the Kingdom of Saudi Arabia] n’oserait pas raidir le frère du vice-président qui jouerait un rôle déterminant dans l’accord.

Le président du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre, James Comer (R-Kentucky), a cité les affidavits comme “Des preuves… la famille Biden a utilisé le nom de Joe Biden pour conclure des accords dans le monde entier afin de s’enrichir”, appeler les offres “une menace pour la sécurité nationale”.

Le président a nié toute connaissance des relations commerciales de sa famille avec l’étranger, malgré les courriels et autres preuves trouvés sur le compte de son fils Hunter Biden. “ordinateur portable de l’enfer” suggérant qu’il a rencontré pas moins de 14 des associés d’affaires de son fils.