Le frère de 2 femmes tuées s’exprime pour aider à mettre fin au “cauchemar” de la violence conjugale

Le frère de deux femmes tuées à plus d’une décennie d’intervalle – Sommer Boudreau, 39 ans, et Ashley Boudreau, 24 ans – espère qu’en partageant le cauchemar de sa famille, d’autres familles pourraient être épargnées.

“Cette perte de vie a un tel impact, pas seulement pour [Sommer Boudreau’s three children] Tyee, Tia et Ashley, mais pour notre mère Carrie [Boudreau] qui doit maintenant faire face à la perte horrible de ses deux filles”, a écrit jeudi son frère Christopher Halliday dans un courriel à CBC.

“Aucun parent ne devrait jamais avoir à faire face à cela, et d’une manière ou d’une autre, cette femme doit y faire face deux fois dans sa vie”, a-t-il écrit. “Nous t’aimons Sommer et n’oublions jamais Ashley… de belles âmes prises avant l’heure.”

Le corps de Sommer Boudreau a été retrouvé dans le duplex loué d’Adam Rossi à Deep River, en Ontario, dans la nuit du dimanche 11 décembre.

Les détails restent rares, mais la police de la ville de la vallée de l’Outaouais à 190 kilomètres à l’ouest de la capitale effectuait un contrôle de bien-être au duplex de l’avenue Rutherford lorsque son corps a été découvert, selon la Police provinciale de l’Ontario.

Rossi, 41 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré et d’avoir commis une indignité envers un corps humain, et doit ensuite comparaître devant le tribunal lundi.

Une pancarte juste à l’extérieur de la maison où le corps de Sommer Boudreau a été retrouvé demande aux gens de sortir un ornement de la boîte et de l’accrocher à ce petit arbre en sa mémoire. (Kristy Nease/CBC)

Sommer se souvient comme donnant, fort

Halliday se souvenait de Sommer Boudreau comme d’une “âme extrêmement belle et charismatique qui n’avait pas peur de vous dire comment c’était ou de donner son opinion” et qui aimait soutenir les gens autour d’elle.

Elle était forte, pour elle-même et pour ses proches, et cette force s’est manifestée lorsqu’elle a vaincu le cancer il y a plusieurs années, se souvient-il.

Elle avait une personnalité contagieuse qui attirait les gens et voulait les choses simples : une maison décente et une famille en bonne santé.

“Sommer est et sera toujours aimée inconditionnellement, elle nous manquera et nous la garderons avec nous tous les jours”, a écrit Halliday.

“Rappelons-nous sa soif de vivre et comment elle a touché le cœur de tous ceux qu’elle a rencontrés.”

Sommer Boudreau, à droite, aux côtés de sa mère, Carrie Boudreau, à la fin de la bataille de Sommer contre le cancer il y a quelques années. (Fourni par Christopher Halliday)

Une sœur tuée par son partenaire quelques heures après une dispute conjugale

Près de 13 ans avant la mort de Sommer, Ashley Boudreau a été tuée par son partenaire, Andrew Ferguson, dans une unité d’une maison subdivisée à Ottawa le 7 janvier 2010. Cela s’est produit quelques heures seulement après que la police a été appelée au sujet d’un conflit domestique entre eux à la même adresse sur Cambridge Street S.

Cinq policiers d’Ottawa ont répondu à cet appel, selon un rapport détaillé compilé par le chien de garde de la police de l’Ontario, l’Unité des enquêtes spéciales (UES).

L’un des officiers a parlé à un voisin qui a fourni des détails sur le couple qui se battait et se disputait, et un autre a regardé par une fenêtre avec une lampe de poche et a vu Ferguson, qui s’est détourné après que l’officier s’est identifié et a demandé à Ferguson d’ouvrir la porte d’entrée.

Le 16 janvier 2010, Ashley Boudreau, 24 ans, a été poignardée à mort par son petit ami, Andrew Ferguson, à Ottawa. (Fourni par Christopher Halliday)

Après avoir vu et entendu rien d’autre pendant un certain temps, les cinq agents sont partis. Ils n’avaient pas parlé au couple et n’étaient pas entrés de force dans l’unité.

Des preuves médico-légales et une photographie sur le téléphone de Ferguson suggèrent que Ferguson a tué Ashley plus tard le même matin, puis s’est suicidé plus tard, selon le rapport de l’UES.

L’un des agents qui ont répondu a fait l’objet d’une enquête de l’UES et a été innocenté de tout acte criminel.

Le nom d’Ashley Boudreau est visible sur le Monument des femmes à Petawawa, en Ontario, le 15 décembre 2022, quatre jours après le meurtre de sa sœur Sommer Boudreau. Le nom de Sommer sera inscrit à une date ultérieure, selon les services aux victimes du comté de Renfrew. (Kristy Nease/CBC)

‘Pas assez d’attention’ payé

La nature de toute relation entre Rossi et Sommer Boudreau n’est pas claire, mais les personnes qui s’efforcent de mettre fin à la violence contre les femmes dans le vaste comté de Renfrew qualifient sa mort de fémicide.

Faye Cassista, responsable de programme pour les services aux victimes du comté de Renfrew, a déclaré que la mère de Sommer avait autorisé l’inscription du nom de sa fille sur un monument en l’honneur des femmes tuées par des hommes dans la région – le même monument qui porte déjà le nom d’Ashley.

Un croiseur de la police de Deep River est garé devant la maison louée d’Adam Rossi, 41 ans, où les enquêteurs ont continué à documenter la scène le 15 décembre 2022. La Police provinciale de l’Ontario mène l’enquête, avec l’aide du petit service de police local. (Martin Blais/Radio-Canada)

Une veillée pour Sommer aura lieu lundi à 18 heures dans le sous-sol de la bibliothèque publique de Deep River, organisée en partie par End Violence Against Women Renfrew County, une coalition de groupes de la région travaillant à mettre fin à la violence conjugale.

Son frère a dit que c’est un problème qui mérite plus d’attention qu’il n’en reçoit.

“Je crois dans mon cœur qu’on n’accorde pas assez d’attention à ce type de violence envers les femmes dans notre société”, a écrit Halliday à CBC.

“J’espère seulement que quelque chose pourra être mis en lumière avec la perte de notre famille pour aider à empêcher quelqu’un d’autre de faire face à ce type de cauchemar.”