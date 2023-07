Le frère d’Aaron Hernandez, Dennis, a été arrêté de nouveau pour avoir jeté des briques à ESPN

Un juge a ordonné la nouvelle arrestation du frère d’Aaron Hernandez, Dennis, après qu’il n’a pas comparu devant le tribunal la semaine dernière pour avoir jeté une brique sur le campus ESPN à Bristol, Connecticut.

L’homme de 37 ans, qui était connu sous le nom de DJ Hernandez lorsqu’il jouait le quart-arrière et le receveur large à UConn au milieu des années 2000, a été initialement arrêté en mars. La police a déclaré qu’il s’était rendu à ESPN dans une voiture, peut-être un Uber, et avait jeté un sac contenant une brique et une note par-dessus une clôture et sur la propriété avant de partir.

La note disait : « À tous les médias, il est temps que vous réalisiez tous l’effet que les médias ont sur tous les membres de la famille. Puisque vous êtes un leader mondial, vous pourriez peut-être diriger la façon dont les médias et les messages sont livrés brique par brique. Nettoie ça! Cordialement, Dennis J. Hernandez », selon la police.

Hernandez, le frère aîné du défunt joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Aaron Hernandez, devait plaider le 7 juillet contre une accusation de délit de violation de la paix. Il ne s’est pas présenté à cette comparution devant le tribunal, selon les archives judiciaires.

Aucun avocat de Hernandez n’est répertorié dans les archives judiciaires. Les messages électroniques envoyés à plusieurs adresses qui lui sont associées n’ont pas été immédiatement renvoyés. Un message téléphonique sollicitant des commentaires a également été laissé au bureau du défenseur public. Hernandez a grandi à Bristol et a récemment vécu en Floride.

Son frère cadet, Aaron Hernandez, ailier rapproché des Patriots, s’est suicidé en 2017 dans une cellule de prison alors qu’il purgeait une peine pour meurtre.

En mars, la police de Bristol a déclaré avoir reçu une plainte anonyme de quelqu’un qui s’est dit préoccupé par Dennis Hernandez parce qu’il a dit qu’il voulait détruire des biens au Capitole de l’État et à ESPN.

ESPN a refusé de commenter autre que de dire dans un communiqué qu’il coopère avec la police.

___

AP sports : https://apnews.com/hub/sports et https://twitter.com/AP_Sports

Pat Eaton-Robb, Associated Press