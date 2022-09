Le frère d’Aamir Khan, Faissal Khan, refuse de faire partie de l’émission de Salman Khan et partage une vidéo sur Instagram

Faissal Khan, le frère d’Aamir Khan est apparu dans quelques films de Bollywood. Faissal, cependant, vient de recevoir des offres pour deux émissions à la télévision indienne. Khan a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il a fait une révélation intrigante. Faissal a déclaré qu’il avait eu la chance de participer à Bigg Boss 16. Il a également reçu une offre pour une autre émission de télévision en même temps. Faissal Khan a refusé Bigg Boss 16 mais a donné peu d’informations concernant un autre programme télévisé.

“Aaj khushi ka din hai mere liye parce que j’ai reçu deux offres aujourd’hui. L’une était pour Bigg Boss mais je l’ai déclinée. Il y avait une autre offre pour une série télévisée. Je suis très excité que les gens pensent à moi et me considèrent. Je suis S’il vous plaît, priez pour moi pour que j’obtienne du bon travail afin que je puisse essayer de vous divertir tous, que ce soit une série Web ou un film. Merci, au revoir “, a-t-il déclaré.





Il a également fait le point sur sa santé : « Salut les gars, comment va tout le monde ? Mujhe thoda fièvre virale ho gaya tha pichle kuch dino se… par ab mein kaafi behtar hun, dawa khai mene. J’ai parlé à beaucoup de mes amis et j’ai appris que même eux l’ont compris car il est dans l’air. Alors, s’il vous plaît, faites attention.

Il y a quelques jours, dans une interview avec Navbharat Times, Faissal a déclaré : “Je traversais cette phase avec ma famille, puis un jour, Aamir m’a appelé pour dire qu’il voulait mes droits de signature parce que je suis fou et que je ne peux pas prendre Alors on m’a dit de déclarer devant un juge que j’étais incapable de prendre soin de moi. Je ne comprenais pas pourquoi. C’est alors que j’ai décidé de quitter la maison.

Faissal Khan a une formation professionnelle et a contribué à un certain nombre de films de Bollywood, notamment Mela, Border Hindustan Ka, Aandhi, Chand Bujh Gaya et Chinar Daastaan-E-Ishq. Il est apparu pour la dernière fois dans le film Kannada Oppanda. Il était déjà apparu dans Factoryy.