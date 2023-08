Le frère cadet de Jeremy Hunt décède après une bataille de trois ans contre le cancer

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le jeune frère de Jeremy Hunt est décédé après une bataille de trois ans contre le cancer.

Le chancelier a expliqué le mois dernier comment la maladie avait frappé sa famille, son frère Charlie, 53 ans, ayant reçu un diagnostic de sarcome en 2020.

L’ancien secrétaire à la santé et son jeune frère ont couru le marathon de Londres en octobre pour collecter des fonds pour Sarcoma UK et le Royal Surrey Cancer and Surgical Innovation Centre, une nouvelle installation en cours de construction à Guildford.

M. Hunt, dont les parents sont également décédés de la maladie, a déclaré qu’il avait lui-même reçu un diagnostic de cancer, mais qu’il avait été détecté tôt après avoir découvert un grain de beauté sur la tête.

Il a déclaré que la maladie avait «changé la vie» de sa famille, déclarant au Daily Mail: «J’ai reçu un excellent traitement du NHS pour l’enlever, mais je suis très conscient des membres de ma propre famille qui ont eu des batailles beaucoup plus difficiles contre cancer, et je sais que c’est ce que vivent les familles d’un bout à l’autre du pays.

Le sarcome est un type de cancer agressif et rare qui commence généralement dans les os ou les tissus mous.

Parallèlement à une série de balades à vélo et de courses, le chancelier a collecté des dizaines de milliers de livres sterling en courant le marathon de Londres aux côtés de son frère pour collecter des fonds pour la recherche et le traitement du cancer.