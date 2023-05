Le frère aîné de Simon Cowell révèle comment le magnat l’a soutenu dans sa bataille secrète contre le cancer

Le frère aîné de SIMON Cowell a raconté comment le magnat de la musique l’a soutenu alors qu’il battait le cancer.

Tony Cowell, 73 ans, a révélé qu’il avait mené une bataille secrète contre la maladie l’année dernière, mais qu’il est maintenant en rémission après une opération du NHS et une chimio.



Tony Cowell, 73 ans, a mené une bataille secrète contre le cancer de la vessie

Il a révélé que son frère de télévision Simon, 63 ans, avait proposé de régler ses soins et avait insisté pour parler à son consultant

Il a dit que Simon, 63 ans, avait proposé de régler ses soins.

Lorsqu’on lui a dit que ce n’était pas nécessaire, la star de la télévision a insisté pour parler au consultant de son frère de son traitement.

L’auteur et journaliste Tony a reçu un diagnostic de cancer de la vessie de stade 2 et a appelé pour le dire à Simon chez lui à Los Angeles, où il vit avec sa fiancée Lauren Silverman, 45 ans, et son fils Eric, neuf ans.

Tony a déclaré: «Je pouvais entendre qu’il était extrêmement bouleversé – je devais le calmer. Il a ensuite changé et est devenu Mr Helpful.

Tony, de Falmouth, en Cornouailles, s’est rendu compte qu’il avait besoin de voir un médecin après un voyage en Grèce avec sa femme Emma, ​​46 ans.

Il a déclaré : « Le lendemain de notre retour, il y avait du sang dans mes urines.

« Je suis allé directement voir mon médecin généraliste, qui m’a dit que c’était un signe de cancer de la vessie. Je ne savais pas quoi dire à Emma ou à mon fils Luke.

Emma, ​​également auteur, travaillait sur son deuxième roman qui venait de sortir, La maison dans l’oliveraie – qui a un personnage atteint d’un cancer – lorsque Tony a reçu ses nouvelles.

Elle a déclaré: «J’étais à la moitié du roman et j’en parlais à Tony et comment les gens étaient affectés.

« C’est tellement profondément ironique qu’une semaine plus tard, nous étions ces personnages. »

Tony a ajouté: « Soudain, la fiction a semblé devenir réalité. »