Le Freestyle sélectionné comme l’une des choses préférées d’Oprah – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics a annoncé que The Freestyle est inclus dans la liste de cadeaux de vacances Oprah’s Favorite Things de 2022 présentée sur OprahDaily.com et dans le numéro d’hiver d’O Quarterly, en kiosque le 1er novembre. La liste annuelle des choses préférées d’Oprah est un guide d’achat incontournable avec le les desserts les plus décadents, les gadgets ingénieux et les plus belles trouvailles de la maison, de la mode et de la beauté. C’est la cinquième fois qu’un téléviseur Samsung est sélectionné, avec The Freestyle rejoignant The Serif, The Frame, Q7FN QLED TV et plus récemment, The Terrace les années précédentes.

La liste de cette année comprend une variété d’articles merveilleux pour vous et vos proches, dont la plupart ont été sélectionnés auprès de petites entreprises. Pour acheter la liste complète des articles, veuillez visiter : https://www.oprahdaily.com/oprah-favorite-things-2022. Le Freestyle est disponible à l’achat sur www.samsung.com et dans le guide de cadeaux Oprah’s Favorite Things exclusivement dans la boutique Amazon sur amazon.com/oprah, ainsi que via l’application d’achat Amazon pour que les clients puissent faire leurs achats facilement à tout moment, n’importe où. Comme le dit Oprah sur OprahDaily.com, « Pointez sur n’importe quel mur pour le transformer en grand écran. Vous pouvez utiliser vos applications de streaming préférées à partir de celui-ci, et il est doté de haut-parleurs puissants, tout comme une salle de cinéma.

Le Freestyle offre une technologie et une flexibilité uniques en son genre qui permettent aux utilisateurs de regarder la télévision, de regarder des films et même d’avoir un spectacle de lumière où qu’ils aillent. Le Freestyle est un écran portable, un haut-parleur intelligent et une lumière ambiante réunis dans un seul appareil portable léger. Son support polyvalent permet une rotation jusqu’à 180 degrés, permettant aux utilisateurs de montrer des vidéos de haute qualité n’importe où — tables, sols, murs ou même plafonds — aucun écran séparé requis. Avec la base de batterie et le boîtier en option (vendus séparément), le Freestyle offre un divertissement partout, sans aucune limitation.

“Le Freestyle est un appareil de divertissement portable unique en son genre qui offre une polyvalence ultime en permettant aux utilisateurs de l’emporter n’importe où”, a déclaré Stephen Coppola, directeur principal du marketing des produits TV Lifestyle chez Samsung Electronics. “Le Freestyle est un écran portable amusant et adaptable qui peut être utilisé de nombreuses façons créatives. Au plafond avant de se coucher ? Dehors sur la clôture pendant que vous rôtissez des friandises ? Le ciel est la limite!”