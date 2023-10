Le Freestyle 2e génération impressionne les critiques avec une portabilité ultime et des expériences de divertissement de niveau supérieur – Samsung Global Newsroom

Le style libre 2sd Gen est la dernière version de la gamme d’écrans lifestyle de Samsung, fusionnant innovation révolutionnaire et conception centrée sur l’utilisateur. Après son lancement début septembre, il est clair que ce projecteur se démarque dans sa catégorie, non seulement pour son format ultra-portable, mais également pour l’expérience de divertissement immersive de niveau supérieur qu’il offre.

Positionné comme la prochaine grande nouveauté en matière de projecteurs portables, le Freestyle 2 de Samsungsd Gen promet une innovation inégalée dans un design compact. Voyons ce que disent les experts à propos de The Freestyle 2sd Le général.

L’expérience de divertissement portable ultime

Le style libre 2sd Gen incarne l’engagement de Samsung en faveur d’un design et d’une technologie innovants. Sa capacité unique à diffuser des jeux dans le cloud sans console, ainsi que la possibilité de coupler deux projecteurs pour une vue grand écran, le placent en avance sur ses concurrents.

En voyant l’appareil, la première chose qui attire l’attention est sa taille compacte. Malgré son format compact, le Freestyle 2sd Gen peut projeter une taille d’écran allant jusqu’à 100 pouces, impressionnant de nombreux critiques qui ont vu le produit en action. Techlicious a décerné au produit la distinction « Choix de l’éditeur » pour sa qualité d’image sur grand écran, en déclarant : « L’image de 100 pouces du Samsung Freestyle 2 était un plaisir à regarder. »

Quelle que soit la taille que les utilisateurs choisissent pour projeter leur image, The Freestyle 2sd Gen maintient une excellente qualité d’image et de son, avec des couleurs précises et des sons à 360°. Sa résolution de 1 080 x 1 920 permet des images plus grandes, plus nettes et plus claires afin que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience sur grand écran à tout moment et en tout lieu. Techlicious a félicité l’appareil pour être « une meilleure option pour les films ou les jeux où une image grande et lumineuse avec un son assorti est primordiale », en plus de lui attribuer quatre étoiles sur cinq.

Une autre fonctionnalité innovante qui améliorera l’expérience de visionnage cinématographique est le Smart Edge Blending de Samsung, qui permet à deux appareils de fusionner et de projeter un large écran cinématographique, se distinguant ainsi de la concurrence. Smart Edge Blending offre une vaste expérience de visualisation panoramique de 160 pouces et verticale de 120 pouces qui garantit que, où que vous soyez, qu’il s’agisse d’une soirée cinéma dans la cour ou d’un marathon de jeu dans le salon, l’expérience visuelle est toujours de premier ordre. Des points de vente tels que Techaeris ont récompensé The Freestyle 2sd Gen avec une distinction « Top Pick 2023 » et a salué sa capacité à avoir un écran plus grand en connectant deux appareils.

Performances améliorées grâce à des fonctionnalités qui changent la donne

Le nouveau Freestyle 2sd Gen brille vraiment par ses fonctionnalités et ses performances de jeu. Le Samsung Gaming Hub intégré a été reconnu comme une fonctionnalité unique pour les joueurs qui souhaitent un projecteur portable adapté à leur style de vie. Les joueurs peuvent désormais connecter leur manette de jeu préférée au Gaming Hub sur The Freestyle 2.sd Générez et accédez à plus de 3 000 jeux via des partenaires de streaming de jeux basés sur le cloud comme Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna, Utomik, Antstream Arcade et Blacknut Cloud Gaming sans avoir besoin d’une console de jeu séparée. Il change littéralement la donne, servant de hub unique pour les besoins de jeu des joueurs.

HomeTheaterReview a décerné à l’appareil la distinction « Choix de l’éditeur 2023 » et a salué le nouvel ajout du Gaming Hub, en déclarant : « Le Samsung Freestyle 2sd Gen with Gaming Hub est un projecteur portable unique qui vise à faire passer votre expérience de divertissement au niveau supérieur en faisant tout cela.

Pour garantir des expériences de jeu fluides, The Freestyle 2sd Gen est équipé d’une mémoire DDR étendue de 2,0 Go et d’un logiciel optimisé, qui offre des performances plus rapides. Newsweek a détaillé les performances de l’appareil, soulignant le progrès significatif par rapport à son prédécesseur : « Le Freestyle Gen 2 est globalement d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à son interface plus rapide et à la possibilité de diffuser des jeux en streaming.

Au-delà du jeu : une centrale multimédia

Cela ne s’arrête pas au jeu. Le style libre 2sd Gen permet aux utilisateurs d’accéder facilement à tous leurs contenus télévisés et cinématographiques préférés, ce qui fait des sessions de visionnage excessif une affaire sans effort.

En fait, le Freestyle 2sd Gen est prêt à sortir de la boîte. Sans avoir besoin de câbles sans fin ni d’appareils supplémentaires, les utilisateurs peuvent facilement diffuser et profiter du contenu avec une simple connexion Wi-Fi. Grâce au service gratuit de télévision en streaming (FAST) et de vidéo à la demande (AVOD) financé par la publicité de Samsung, Samsung TV Plus, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 300 chaînes de télévision en direct, à des milliers d’émissions et de films à la demande aux États-Unis et à plus de 2 200 chaînes. à l’échelle mondiale dans 24 pays. Les utilisateurs ont également accès aux mêmes services OTT majeurs que sur n’importe quel téléviseur intelligent Samsung, de sorte que tous leurs contenus préférés sont disponibles en déplacement.

Des médias comme Newsweek ont ​​reconnu l’appareil comme un « Choix de l’éditeur » et ont souligné qu’il séduisait ceux qui privilégient une expérience de divertissement sans tracas : « Les acheteurs à la recherche d’un projecteur riche en fonctionnalités et simple à installer qui vous permet de diffuser du contenu en continu. et jouer sans rien connecter d’autre que l’alimentation et le WiFi appréciera The Freestyle 2sd Gen avec Gaming Hub.

Le choix parfait pour tout le monde

Les dernières innovations trouvées sur The Freestyle 2sd Gen en fait le choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience fluide et agréable. HomeTheaterReview a noté : « Compte tenu de la manière dont les nombreuses fonctionnalités ont été mises en œuvre avec succès et de la configuration automatisée fluide, cet appareil mérite facilement le choix des éditeurs en tant que projecteur portable. »

La recherche incessante de Samsung en matière d’innovation et d’excellence en matière de design est évidente dans le Freestyle 2.sd Gen, comme l’a noté Techaeris, « Dans l’ensemble, les performances du Freestyle Gen 2 sont fantastiques pour sa taille et son prix. »

Samsung s’engage à améliorer les expériences visuelles conventionnelles en tirant parti des technologies d’écran avancées pour offrir des écrans plus grands et immersifs sans sacrifier la commodité, comme on peut le voir dans The Freestyle 2.sd Gen. La nature immersive de cet appareil et les fonctionnalités innovantes intégrées dans un format compact en font l’avenir du divertissement portable.

