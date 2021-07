Le Freedom Day verra les Britanniques descendre de 10 mètres sous un soleil de 33 ° C alors que la vague de chaleur se poursuit

BRITS baissera aujourd’hui de dix millions de pintes pour célébrer le Jour de la liberté – mais il semblait que les restrictions avaient déjà été levées hier alors que la Grande-Bretagne rôtissait.

Les magasins et les pubs sont prêts pour une semaine exceptionnelle alors que la canicule se poursuit, avec une prévision possible de 33 ° C aujourd’hui.

Les baigneurs emballent une plage à Weymouth, Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a réuni 140 000 spectateurs à Silverstone Crédit : Reuters

Les plages de tout le pays, dont Bournemouth, Brighton et Weymouth, étaient bondées dès 10 heures du matin hier, le jour le plus chaud de l’année.

Pendant ce temps, 140 000 fans de F1 sans masque se sont rassemblés à Silverstone pour regarder Lewis Hamilton triompher dans un Grand Prix de Grande-Bretagne dramatique – le plus grand rassemblement de masse depuis le début de Covid.

Cette semaine sera plus grande que Noël pour les pubs et les discothèques qui rouvrent, avec 80 millions de pintes abattues.

La capacité des 37 000 alcools du pays est en train de doubler, passant de deux millions à quatre millions.

Des dizaines de clubs, dont le Ministry of Sound à Londres, ont organisé des raves pour la liberté aux premières heures après leur réouverture à minuit.

Les capacités des magasins augmenteront également, les familles dépensant 3 millions de livres sterling par minute le jour de la liberté.

Ce mois a également été surnommé « Jackpot July », avec des magasins et des pubs qui devraient engranger 40 milliards de livres sterling – la plus grosse dépense depuis décembre 2019.

Certains pubs ont été fermés depuis mars dernier, notamment l’historique Coach & Horses à Soho à Londres.

La directrice Justyna Grucela, 39 ans, est ravie de rouvrir aujourd’hui.

Elle a déclaré: «J’ai passé 14 des 16 derniers mois en congé, et c’était stressant de rester occupé.

« J’ai fait du bénévolat au Royal London Hospital de Whitechapel pendant trois mois, déplaçant du matériel et travaillant dans la pharmacie.

«Je suis également allé en camping et en randonnée à travers le Royaume-Uni.

«Mais je voulais retrouver ma vie normale et je suis tellement excité de retourner au travail. Nous avons commandé du stock, nettoyé tout le pub et avons hâte de voir les habitués.

Le boozer géant de Trafford en face du terrain de Manchester United rouvrira également pour la première fois en 16 mois.

Il s’attend à vendre 3 000 pintes pour clôturer sur 1 000 fans avant le match amical de pré-saison de Brentford le 28 juillet.

Matthew Bonilla, directeur du boozer, propriété de Star Pubs & Bars, a déclaré: «Les fans pleurent la liberté et nous passons de grosses commandes à la brasserie pour faire couler la bière pour les fans. Nous avons perdu beaucoup d’argent et serons vigilants maintenant, avec un désinfectant pour les mains, des clients s’enregistrant sur l’application NHS et des masques en option. »

Dans l’ensemble, les pubs ont perdu plus de 10 milliards de livres sterling de ventes depuis mars 2020, avec plus de 2 000 des 45 000 bars britanniques fermés définitivement.

Les bars qui ont ouvert leurs portes à l’extérieur depuis avril ont également vu le commerce s’effondrer en raison d’un manque d’employés de bureau, tandis que le service à table a réduit de 50% la capacité intérieure.

Shepherd Neame a déclaré hier: « Le commerce du centre de Londres sera en baisse d’environ 30% par rapport à d’habitude en raison du manque d’employés de bureau et de touristes. »

Cependant, près de 45% des pubs continueront à proposer un service à table, même s’il n’est plus obligatoire.

D’autres mesures pandémiques, telles que les paiements par carte uniquement et les commandes d’applications, devraient également devenir des éléments permanents après avoir fait leurs preuves auprès des clients.

Oakman Group a révélé que son personnel continuerait à servir des tables dans ses 35 auberges à travers le Royaume-Uni.

Le directeur général Alex Ford a déclaré: « Notre service de table de style continental dans nos pubs est une méthode plus rapide et plus détendue pour être servi. »

City Pub Group, qui compte 45 sites en Angleterre et au Pays de Galles, a déclaré qu’il maintiendrait le service à table et demanderait au personnel de continuer à porter des masques.

Gary McDonnell, propriétaire du bar et grill Hennessey à Birmingham, a déclaré: «Les gens se sont habitués à la distanciation sociale et ils l’aiment. Nous maintiendrons également le service à table sur l’application, ou les gens pourront aller au bar. Leur choix. »

Selon une étude de KAM Media, deux adeptes de pub sur cinq déclarent qu’ils visiteront plus souvent leur alcool local.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré : « Les Britanniques ont hâte de profiter de nos pubs comme ils sont censés être.

«Le retour de l’atmosphère de pub appropriée et la possibilité de commander au bar sont en tête de liste des libertés de retour pour beaucoup. Après près de 18 mois de fermeture ou de fortes restrictions, c’est un grand moment pour notre secteur. Ce n’est que maintenant que la reprise de nos pubs et brasseries peut commencer.

« Dans presque tous les villages, villes et villes du pays, les pubs sont au cœur de nos communautés. »

Un hélicoptère des garde-côtes à Durdle Door dans le Dorset hier Crédit : ©Graham Hunt

Charlotte Zellas et sa sœur Emily à Cullercoats Bay, North Tyneside Crédit : NNP

Des foules de surfeurs prennent les vagues à Polzeath en Cornouailles Crédit : Apex

Des amis en quête de soleil se rassemblent à Greenwich, Londres Crédit : LNP

Déployons nos ailes

S’ENVOLER à l’étranger est en tête de la liste des choses à faire en Grande-Bretagne maintenant que la plupart des restrictions Covid ont pris fin.

Une enquête de Sun a révélé que plus d’un Britannique sur trois a hâte de partir en vacances à l’étranger.

Une enquête de Sun a révélé que plus d’un Britannique sur trois a hâte de partir en vacances à l’étranger Crédit : AFP

Manger à l’extérieur en grands groupes est arrivé en deuxième position, suivi d’aller au théâtre.

Environ un sur six d’entre nous a perdu du poids pendant la pandémie, les hommes perdant plus de kilos.

Un Britannique sur quatre contacte davantage les membres de sa famille.

Mais un sur cinq a ramé avec ses proches pour des points de vue divergents sur les règles et les jabs.

Et deux sur trois porteront toujours des masques, malgré la levée des règles.

Un chemin à parcourir dans notre rue Les FAMILLES vivant sur Freedom Road à Sheffield ont accueilli le Freedom Day comme le reste d’entre nous – avec exaltation et inquiétude. La retraitée Rita Eyre et sa fille Donna, 53 ans, espèrent descendre la rue des maisons mitoyennes principalement victoriennes dans un pub local pour célébrer. Rita, 92 ans, a déclaré: «Covid a vraiment été pire que la Seconde Guerre mondiale. « Au moins, tu courrais dehors jusqu’à ton abri et y resterais jusqu’à ce que ce soit fini. Nous serions là-bas avec la famille et aurions même un verre. Mais c’est plus effrayant car ton ennemi est silencieux. » Maman Esme Holiday, 38 ans, a donné naissance en confinement à son fils Rasmus, âgé de cinq mois. Elle a déclaré: « Je salue le Freedom Day mais je continuerai probablement à porter mon masque au début. » La propriétaire d’un magasin de vêtements, Samantha Parsonage, 53 ans, a déclaré: «Je suis un peu nerveuse. J’espère que les gens continueront à porter des masques à l’intérieur du magasin. » L’ancien GP Andrzej Kurpiel, 58 ans, a déclaré: « Les tests sont un bon moyen de se protéger mutuellement. » L’enseignant à la retraite John Gallacher, 66 ans, a déclaré : « Cette rue a fait preuve d’une solidarité extraordinaire. Les gens ont suivi les règles pour assurer la sécurité. L’agente du gouvernement local Cath Erin, 59 ans, va embrasser tous ses amis. Elle a déclaré: « J’ai hâte de les rencontrer à nouveau. »