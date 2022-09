Le Freak Batting Show de Hardik Pandya contre l’Australie dans le premier T20I inspire Memes sur Twitter

Hardik Pandya a joué un coup superbe et invaincu de 71 en seulement 30 livraisons pour propulser l’Inde à un total intimidant de 208/6 contre l’Australie alors que le polyvalent a terminé les manches indiennes avec un triplé de six. Les feux d’artifice de Pandya sont survenus après que KL Rahul (55) et Suryakumar Yadav (46) aient joué des manches pratiques mardi dans un stade bondé de la Punjab Cricket Association à Mohali.

Cependant, c’est le coup de grâce de Pandya qui a mis la foule sur pied et les médias sociaux ont célébré les manches spéciales dont ils venaient d’être témoins.

Quelle finition, quel coup de Hardik Pandya. pic.twitter.com/I6qgBsmGGG — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 20 septembre 2022

Le polyvalent indien de 28 ans a envoyé Cameron Green pour trois six consécutifs lors des trois dernières livraisons de la première manche alors que l’Inde franchissait facilement un score de plus de 200.

Pandya devient fou a inspiré de nombreux mèmes sur Twitter.

Tu sais que Hardik finira fort quand il refusera de prendre un simple dans le dernier over – Sagar (@sagarcasm) 20 septembre 2022

Hardik Pandya dans les finales… 71* (30) #INDvsAUS pic.twitter.com/oB6lLatTL0 – Titans du Gujarat (@gujarat_titans) 20 septembre 2022

*Maxwell sauve un six*

Hardik Pandya : pic.twitter.com/MUrlgN1d77 — B️rle-G (@Hero_Zumour) 20 septembre 2022

bhaiya woh pandya aapko bobine veel mein atka kar khud entraînement au bâton karne jata hai pic.twitter.com/GOQJ3rsAfX – Arun Lol (@dhaikilokatweet) 20 septembre 2022

Vijay Shankar regarde Hardik Pandya au bâton#INDvsAUS pic.twitter.com/xkg258FWg6 — Aman_Chain 😷 Mask Man (@Amanprabhat9) 20 septembre 2022

Hardik Pandya est l’avenir du cricket indien. Toute personne pensant autrement vit simplement dans un univers parallèle. #INDvsAUS – ex. capitaine (@thephukdi) 20 septembre 2022

Hardik à plein régime traite littéralement le cricket comme le baseball et je suis tout à fait d’accord. — Heisenberg ☢ (@internetumpire) 20 septembre 2022

Plus tôt, le skipper australien Aaron Finch a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Inde lors de l’ouverture de la série au stade PCA de Mohali. Tim David a reçu la première casquette pour l’Australie de Matthew Wade. Jasprit Bumrah a raté l’Inde car il n’est toujours pas en forme à 100%. Alors que Rishabh Pant n’a pas réussi à obtenir une place dans le XI car la direction de l’équipe a préféré Dinesh Karthik à lui. Umesh Yadav est revenu dans l’équipe indienne après plus de trois ans.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici