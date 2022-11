Le fraudeur accusé Justin Costello a l’habitude de se faire passer pour un milliardaire et de menacer des flics, selon la police

“C’est facile d’être quelqu’un que l’on n’est pas, mais difficile d’être soi-même”, a écrit Justin Costello, un adolescent du Wisconsin, sous sa photo de senior dans l’annuaire du lycée Oconomowoc en 1999.

Vingt-trois ans plus tard, une équipe SWAT du FBI arrêterait Costello en se cachant de la police à l’extérieur de San Diego, en partie parce qu’il se faisait passer pour quelqu’un qu’il n’était pas : un milliardaire avec un MBA de Harvard qui était un membre des forces spéciales irakiennes blessé à deux reprises. vétéran.

Aucune de ces affirmations n’était vraie, disent les autorités.

L’homme de 42 ans était accusé le 28 septembre de fil criminel et de fraude en valeurs mobilières pour avoir prétendument escroqué 35 millions de dollars à des milliers d’investisseurs et d’autres personnes dont il a gagné la confiance parce qu’ils pensaient qu’il était un héros de guerre devenu un riche et prospère milliardaire du cannabis, selon les procureurs fédéraux.

Bien qu’il n’ait fait aucune de ces choses, selon les procureurs, il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI pour ne pas s’être rendu aux autorités.

Costello a quitté la ville avec une fausse carte d’identité, de l’argent et des lingots d’or après que le ministère de la Justice a descellé un acte d’accusation en 25 chefs d’accusation qui détaillait plusieurs stratagèmes impliquant des penny stocks, des sociétés de cannabis et une société bancaire, selon les procureurs.

Lorsqu’il a été appréhendé en Californie, des agents du FBI ont déclaré que Costello avait pris une autre nouvelle identité : “Christian Bolter”, selon le permis de conduire qu’il portait. Il avait également 60 000 dollars en devises américaines, 10 000 dollars en pesos mexicains et six lingots d’or d’une valeur de 12 000 dollars lorsqu’il a été attrapé, selon les archives judiciaires.